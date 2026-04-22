Avião Cai no Paraguai com Milhões em Dinheiro; Saqueios e Investigação em Curso

Um avião de pequeno porte caiu no Paraguai transportando R$ 15 milhões e US$ 5 milhões. O piloto morreu, três ficaram feridos e moradores saquearam parte do dinheiro. Autoridades investigam falha mecânica e ações criminosas.

Um avião de pequeno porte sofreu uma queda no Paraguai, carregando consigo uma quantia significativa de dinheiro: aproximadamente R$ 15 milhões e US$ 5 milhões, além de notas na moeda local, o guarani paraguaio.

O acidente, ocorrido na localidade de San Isidro, em Minga Guazú, resultou na trágica morte do piloto, identificado como Fernando Noldin, um general reformado, e deixou três pessoas feridas. A aeronave, um Cessna 4020B de matrícula ZP-BEE pertencente à empresa Aerotax e fretada pela Prosegur, aparentemente enfrentou uma falha no motor esquerdo durante o voo, conforme indicam as investigações preliminares da Direção Nacional de Aeronáutica Civil do Paraguai.

A sequência de eventos, desde a emissão do Alerta 2 às 15h38 até o Alerta 3 às 15h50, quando a aeronave estava a cerca de três milhas da estação, demonstra a rápida deterioração da situação. A queda do avião desencadeou uma corrida por parte dos moradores locais, que aproveitaram a oportunidade para saquear parte do dinheiro espalhado pelo impacto. Estima-se que cerca de US$ 2 milhões tenham sido subtraídos, incluindo pelo menos US$ 1,5 milhão em dólares americanos.

A situação foi agravada pela presença de indivíduos se passando por policiais e promotores, utilizando uniformes falsos para extorquir moradores e tentar localizar o restante do dinheiro desaparecido. As autoridades paraguaias estão investigando tanto as causas da queda quanto as ações criminosas paralelas que surgiram em decorrência do incidente.

Equipes policiais foram mobilizadas para recuperar os valores saqueados e realizar perícias para determinar se a falha mecânica foi a única causa da queda, ou se houve outros fatores contribuintes, como erro operacional. Os feridos, incluindo o copiloto Yeruti Núñez, Hiron Bogado e Freddy Recalde, foram encaminhados para o hospital regional do IPS em Ciudad del Este, onde recebem tratamento. O estado de saúde de Bogado e Recalde é considerado delicado, com prognóstico reservado.

A investigação do acidente aéreo está sendo conduzida pelo CiaaP, órgão responsável pela investigação de acidentes aéreos no Paraguai, que chegou ao local às 19h30 do sábado. A remoção do corpo do piloto foi acompanhada por um promotor de plantão e uma médica legista. O incidente levanta questões sobre a segurança do transporte de grandes quantias de dinheiro em aeronaves de pequeno porte e a vulnerabilidade de áreas de fronteira a atividades criminosas.

A Prosegur, empresa responsável pelo transporte do dinheiro, ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. A situação exige uma investigação completa e transparente para esclarecer todas as circunstâncias da queda e responsabilizar os envolvidos em atos ilícitos. A comunidade local, abalada pela tragédia e pela onda de criminalidade, aguarda respostas e medidas para garantir a segurança e a ordem na região.

A queda do avião e o subsequente saque do dinheiro representam um desafio para as autoridades paraguaias, que precisam lidar com a investigação do acidente, a recuperação dos valores roubados e o combate à criminalidade na área de fronteira





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