Avanço da PEC 6x1: Alcolumbre sinaliza que não vai barrar proposta, mas busca diálogo com senadores

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, indicou a aliados que não pretende acelerar a tramitação da PEC que propõe a redução da jornada de trabalho para seis dias por semana, mas também afirmou que não vai barrar a proposta. A expectativa é de que conversas iniciais ocorram ainda esta semana.

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que altera a jornada de trabalho para o modelo 6x1, com seis dias de trabalho e um de descanso, ganhou novo impulso com a chegada do senador Davi Alcolumbre (União-AP) a Brasília nesta terça-feira (9).

O presidente do Senado tem sido pressionado por líderes partidários e pela base do governo Lula para dar andamento à matéria. Alcolumbre, que até então evitava se posicionar, sinalizou a aliados que não pretende barrar a proposta, mas também não quer acelerar o trâmite. A expectativa de integrantes do centrão é de que ao menos uma conversa inicial sobre o tema ocorra já nesta terça, seja de forma informal ou por telefone.

A PEC 6x1 é vista como uma prioridade pelo governo federal e por movimentos sindicais, que defendem a redução da carga horária como forma de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores e gerar mais empregos. No entanto, a proposta enfrenta resistência de setores empresariais e de parte da oposição no Congresso, que argumentam que a mudança pode aumentar os custos para as empresas e prejudicar a economia.

Diante desse cenário, Alcolumbre busca construir um consenso entre os senadores antes de colocar a PEC em votação. Líderes de partidos de centro, próximos a ele, afirmam que a velocidade da tramitação é essencial para que a matéria seja aprovada antes das eleições, de preferência até julho. Isso porque, com a aproximação do pleito, o debate sobre jornada de trabalho tende a se tornar ainda mais polarizado.

A pressão sobre Alcolumbre aumentou nos últimos dias após declarações de senadores que pretendem disputar a reeleição, uma vaga na Câmara dos Deputados ou até mesmo o governo de seus estados. Para esses parlamentares, a PEC 6x1 é um tema que pode mobilizar eleitores e definir alianças. Enquanto isso, o presidente do Senado mantém reserva, mas já admitiu a interlocutores que não vai tentar obstruir a proposta.

Ainda assim, ele defende que o debate seja feito com calma e maturidade, para evitar uma aprovação apressada que possa gerar insegurança jurídica. Nos bastidores, aliados de Alcolumbre avaliam que a postura ponderada do senador pode ser uma estratégia para negociar compensações ou alterações no texto original da PEC. O governo Lula, por sua vez, acompanha de perto as movimentações e espera que a proposta avance rapidamente, pois a considera uma das principais bandeiras da gestão na área trabalhista.

A expectativa é de que, nos próximos dias, sejam definidos os próximos passos para a tramitação da PEC no Senado, incluindo a formação de comissões especiais e a realização de audiências públicas para ouvir especialistas e representantes da sociedade civil





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