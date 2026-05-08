Avanço da IA, mas desafios na adoção em larga escala e governança

A adoção de inteligência artificial (IA) tem avançado em empresas no Brasil e no mundo, mas ainda é um obstáculo para as organizações em transformar projetos experimentais em operações em larga escala. O relatório ‘State of AI in the Enterprise’ da Deloitte aponta que apenas um quarto das empresas globais e 23% das brasileiras conseguiram implementar plenamente ao menos 40% de seus projetos-piloto de IA. No Brasil, a maioria das organizações ainda está em estágio inicial nesse processo. O levantamento aponta que seis a cada dez empresas brasileiras afirmam ter colocado em prática, no máximo, 20% de seus experimentos com IA. Apesar disso, 49% dos executivos no país esperam ‘escalar’ ao menos 40% dessas iniciativas nos próximos três a seis meses. A governança ainda é considerada um ponto frágil, com apenas 27% das empresas brasileiras afirmarem possuir modelos maduros de governança para IA, percentual pouco acima da média global, de 21%. O avanço da IA agêntica exige mecanismos mais robustos de controle, definição de limites e critérios de decisão para garantir segurança e sustentabilidade na adoção da tecnologia.

A adoção de inteligência artificial (IA), mesmo que preliminar, alcança grande parte das empresas no Brasil e no mundo, mas transformar projetos experimentais em operações em larga escala ainda é um obstáculo para as organizações.

Segundo o relatório ‘State of AI in the Enterprise’, da consultoria Deloitte, apenas um quarto das empresas globais e 23% das brasileiras conseguiram implementar plenamente ao menos 40% de seus projetos-piloto de IA. No Brasil, a maioria das organizações ainda está em estágio inicial nesse processo. O levantamento aponta que seis a cada dez empresas brasileiras afirmam ter colocado em prática, no máximo, 20% de seus experimentos com inteligência artificial.

Apesar disso, 49% dos executivos no país esperam ‘escalar’ ao menos 40% dessas iniciativas nos próximos três a seis meses. Apesar do avanço, a governança ainda é considerada um ponto frágil. Apenas 27% das empresas brasileiras afirmam possuir modelos maduros de governança para IA, percentual pouco acima da média global, de 21%.

Segundo a Deloitte, o avanço da inteligência artificial agêntica exige mecanismos mais robustos de controle, definição de limites e critérios de decisão para garantir segurança e sustentabilidade na adoção da tecnologia





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