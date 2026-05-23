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Avaliação negativa do governo de Lula e impacto no desempenho eleitoral

Política News

Avaliação negativa do governo de Lula e impacto no desempenho eleitoral
Presidente LulaAvaliação Negativa Do GovernoPesquisa Datafolha
📆5/23/2026 1:43 PM
📰g1
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Uma pesquisa do Datafolha divulgada em 23 de junho mostrou que a avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda supera a positiva, mas a diferença entre os índices vem diminuindo nas últimas semanas. O Datafolha entrevistou 2.004 pessoas com 16 anos ou mais em 139 municípios, em entrevistas presenciais realizadas nos dias 20 e 21 de maio, e a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A distância entre a avaliação negativa e a positiva, que era de 11 pontos percentuais em abril, caiu para 6 pontos no levantamento atual.

Presidente Lula durante entrevista. A avaliação negativa do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda supera a positiva, mas a diferença entre os índices vem diminuindo nas últimas semanas.

Aparentemente, 38% consideram a gestão ruim ou péssima, enquanto 32% avaliam o governo como ótimo ou bom. Outros 28% classificam a administração como regular, e 1% não soube responder. Alguns pontos percentuais foram retirados para melhor alinhamento com as regras. Na pesquisa anterior, divulgada em 16 de maio, 39% avaliavam o governo como ruim ou péssimo, enquanto 30% o consideravam ótimo ou bom. Outros 29% classificavam a gestão como regular

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Presidente Lula Avaliação Negativa Do Governo Pesquisa Datafolha Impacto No Desempenho Eleitoral Article Braz Описание

 

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