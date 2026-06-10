Avaliação do governo Lula melhora, mas ainda tem desafios

A pesquisa Genial/Quaest mostrou uma melhora na avaliação do governo Lula, mas a região Sul continua sendo a mais desfavorável para o petista. A aprovação ao governo pouco mudou, com a desaprovação oscilando um ponto para baixo e a aprovação um ponto para cima. A taxa de aprovação é a melhor desde janeiro deste ano, quando a aprovação ao governo petista subiu quatro pontos e a desaprovação recuou cinco. Na avaliação por escolaridade, o presidente também subiu cinco pontos percentuais na avaliação de sua gestão entre os eleitores que possuem até o ensino fundamental.

A pesquisa Genial/Quaest , realizada entre 5 e 8 de junho e divulgada na quarta-feira, 10, mostrou uma melhora na avaliação do governo Lula. A aprovação ao governo pouco mudou, com a desaprovação oscilando um ponto para baixo e a aprovação um ponto para cima, configurando empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

A taxa de aprovação é a melhor desde janeiro deste ano, quando a aprovação ao governo petista subiu quatro pontos e a desaprovação recuou cinco. Na avaliação por escolaridade, o presidente também subiu cinco pontos percentuais na avaliação de sua gestão entre os eleitores que possuem até o ensino fundamental. A pesquisa também mostrou uma melhora significativa entre os eleitores de baixa renda, onde Lula e a esquerda perderam tração nos últimos anos.

A desaprovação nesse setor caiu cinco pontos, enquanto a aprovação oscilou dois pontos para cima. Além disso, a região Sul continua sendo a mais desfavorável para o petista, com 63% desaprovando o seu trabalho, uma oscilação negativa de dois pontos percentuais em relação ao último levantamento.

A aprovação também melhorou em outro eleitorado tradicional do petista, os evangélicos, com a taxa daqueles que desaprovam o seu trabalho caindo de 65% para 60% e a dos que aprovam sendo de 30% para 35%. Entre os pontos que influenciaram a melhora da avaliação, segundo a Genial/Quaest, estão o lançamento do programa de renegociação de dívidas, que 71% consideram que fez diferença significativa ou provocou pequena melhora na renda.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07661/2026 e foi realizada com 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais, com margem de erro estimada de dois pontos percentuais





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