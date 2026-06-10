Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Avaliação do governo Lula melhora, mas ainda tem desafios

Política News

Avaliação do governo Lula melhora, mas ainda tem desafios
Governo LulaAvaliaçãoPesquisa
📆6/10/2026 1:30 PM
📰VEJA
71 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 53% · Publisher: 92%

A pesquisa Genial/Quaest mostrou uma melhora na avaliação do governo Lula, mas a região Sul continua sendo a mais desfavorável para o petista. A aprovação ao governo pouco mudou, com a desaprovação oscilando um ponto para baixo e a aprovação um ponto para cima. A taxa de aprovação é a melhor desde janeiro deste ano, quando a aprovação ao governo petista subiu quatro pontos e a desaprovação recuou cinco. Na avaliação por escolaridade, o presidente também subiu cinco pontos percentuais na avaliação de sua gestão entre os eleitores que possuem até o ensino fundamental.

A pesquisa Genial/Quaest , realizada entre 5 e 8 de junho e divulgada na quarta-feira, 10, mostrou uma melhora na avaliação do governo Lula. A aprovação ao governo pouco mudou, com a desaprovação oscilando um ponto para baixo e a aprovação um ponto para cima, configurando empate técnico dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

A taxa de aprovação é a melhor desde janeiro deste ano, quando a aprovação ao governo petista subiu quatro pontos e a desaprovação recuou cinco. Na avaliação por escolaridade, o presidente também subiu cinco pontos percentuais na avaliação de sua gestão entre os eleitores que possuem até o ensino fundamental. A pesquisa também mostrou uma melhora significativa entre os eleitores de baixa renda, onde Lula e a esquerda perderam tração nos últimos anos.

A desaprovação nesse setor caiu cinco pontos, enquanto a aprovação oscilou dois pontos para cima. Além disso, a região Sul continua sendo a mais desfavorável para o petista, com 63% desaprovando o seu trabalho, uma oscilação negativa de dois pontos percentuais em relação ao último levantamento.

A aprovação também melhorou em outro eleitorado tradicional do petista, os evangélicos, com a taxa daqueles que desaprovam o seu trabalho caindo de 65% para 60% e a dos que aprovam sendo de 30% para 35%. Entre os pontos que influenciaram a melhora da avaliação, segundo a Genial/Quaest, estão o lançamento do programa de renegociação de dívidas, que 71% consideram que fez diferença significativa ou provocou pequena melhora na renda.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07661/2026 e foi realizada com 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais, com margem de erro estimada de dois pontos percentuais

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

VEJA /  🏆 5. in BR

Governo Lula Avaliação Pesquisa Genial/Quaest Política Eleições

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Genial/Quaest: Lula mantém 39% no 1° turno, e Flávio Bolsonaro cai para 29%Genial/Quaest: Lula mantém 39% no 1° turno, e Flávio Bolsonaro cai para 29%Pesquisa mostra que, em um mês, o total de eleitores indecisos subiu de 5% para 10%
Read more »

Genial/Quaest: Lula abre vantagem de 6 pontos contra Flávio Bolsonaro no 2º turnoGenial/Quaest: Lula abre vantagem de 6 pontos contra Flávio Bolsonaro no 2º turnoLevantamento mostra o presidente com 44% contra 38% do senador do PL; petista também lidera contra Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos
Read more »

Genial/Quaest: Aprovação de Lula sobe para 47% e fica tecnicamente empatada com desaprovaçãoGenial/Quaest: Aprovação de Lula sobe para 47% e fica tecnicamente empatada com desaprovaçãoLevantamento mostra redução da rejeição ao governo, avanço entre independentes, mulheres e eleitores de renda intermediária, enquanto Nordeste segue como principal reduto de apoio ao presidente
Read more »

Genial/Quaest: Lula mantém 39% no 1° turno, e Flávio Bolsonaro cai para 29%Genial/Quaest: Lula mantém 39% no 1° turno, e Flávio Bolsonaro cai para 29%Petista também lidera o cenário simulado de segundo turno com o bolsonarista, com 44% contra 38%
Read more »



Render Time: 2026-06-10 16:30:27