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Avaliação do governo de Lula tem melhora, mas ainda negativa

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Avaliação do governo de Lula tem melhora, mas ainda negativa
Avaliação Do GovernoPesquisa DatafolhaCenário Eleitoral
📆5/23/2026 7:11 PM
📰valoreconomico
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Uma pesquisa Datafolha mostra que a avaliação do governo do presidente Lula tem melhorado gradualmente, mas ainda é negativa, com 38% dos brasileiros considerando a gestão ruim ou péssima e 32% como ótima ou boa. No cenário eleitoral, o presidente ampliou de 3 para 9 pontos a vantagem sobre o senador pelo PL do Rio na simulação de primeiro turno, e cerca de 90% dos eleitores que deram voto em Lula não se arrepende do segundo turno das eleições presidenciais de 2022.

A avaliação do governo do presidente Lula (PT) vem melhorando gradualmente, mas ainda é negativa. De acordo com uma pesquisa Datafolha divulgada no sábado (16), a gestão é vista como ruim ou péssima por 38% dos brasileiros e como ótima ou boa por 32%.

A diferença entre avaliação negativa e positiva vem encolhendo desde o último levantamento, com a parcela que considera a gestão positiva oscilando positivamente e a negativa oscilando um ponto para baixo. O perfil de avaliação do governo sofreu influência das medidas do governo com apelo eleitoral, como o lançamento do Desenrola 2.0 e a revogação da chamada 'taxa das blusinhas'. Em comparação com presidentes em ponto equivalente do mandato, há diferenças expressivas nas avaliações negativas.

O pior momento da avaliação de Lula neste mandato ocorreu em fevereiro de 2025, quando o índice de ótimo ou bom caiu a 24%. No cenário eleitoral, o presidente ampliou de 3 para 9 pontos a vantagem sobre o senador pelo PL do Rio na simulação de primeiro turno.

Cerca de 91% dos eleitores não se arrepende do voto que deu no segundo turno das eleições presidenciais de 2022, entre os que deram voto em Lula, a porcentagem é de 90%

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