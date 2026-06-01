Auxiliar do Fluminense faz balanço positivo do semestre e comenta desfalques contra o Cruzeiro

Em entrevista coletiva, o assistente técnico do Fluminense avaliou a campanha da equipe no primeiro semestre, destacando avanços no Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, mas apontando necessidade de melhorias. Ele também detalhou as baixas por lesões e cartões para o duelo com o Cruzeiro, onde o time empatou após abrir o placar com John Kennedy.
O auxiliar do Fluminense , durante a coletiva sobre o jogo contra o Cruzeiro , fez um balanço do semestre da equipe. Ele destacou que, apesar das dificuldades, o time teve uma campanha positiva no Campeonato Brasileiro , avançou na Copa do Brasil e na Libertadores .
No entanto, lembrou que ainda há aspectos a melhorar. O período foi Challengeador, com a final do Carioca perdida nos pênaltis, mas a equipe manteve-se entre as primeiras do Brasileirão e garantiu classificação nas copas. O auxiliar ressaltou o esforço de jogadores, staff, dirigentes e torcedores, e a importância de uma mentalidade ganhadora. Para o jogo especificamente, mencionou os desfalques por lesão e acúmulo de cartões, que inclusive impediram o técnico Luis Zubeldía de estar à beira do campo.
O Fluminense abriu o placar com John Kennedy, mas sofreu o empate numa falta cobrada por Matheus Pereira que desviou na barreira e acabou nas redes. Apesar do revés, a equipe soma 31 pontos e está em terceiro no Brasileiro. O jogo foi o último antes da pausa para a Copa do Mundo. Enquanto isso, o clube divulgou a lista de relacionados para a partida, com muitos ausentes.
