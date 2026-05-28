Autoridades de NY e NJ investigam preços de ingressos e acusam Fifa de enganar torcedores

Procuradores-gerais de Nova York e Nova Jersey abriram investigação contra a Fifa por supostamente inflar artificialmente os preços de ingressos e enganar torcedores sobre a localização dos assentos na Copa do Mundo de 2026. A entidade será intimada a fornecer documentos internos.

Os procuradores-gerais de Nova York e Nova Jersey estão em desacordo com a Fifa sobre os preços de ingressos e os custos de transporte para a Copa do Mundo de 2026.

A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, e o procurador-geral de Nova Jersey, Matthew Platkin, estão liderando a investigação. Eles acusam a Fifa de 'inflar artificialmente os preços' e de 'enganar os torcedores'. A procuradora-geral James declarou: 'Ser honesto sobre a venda de ingressos não é complicado. É uma honra sediar a Copa do Mundo, mas o evento não é um convite para explorar nossos moradores e visitantes.

' James reforçou que 'ninguém deve ser manipulado a pagar preços exorbitantes por assentos, e os torcedores devem poder confiar que os ingressos que compram serão os que receberão'. A investigação exigirá que a Fifa forneça informações e documentos internos através de uma intimação.

O comissário do Departamento de Proteção ao Consumidor e ao Trabalhador da Cidade de Nova York (DCWP), Samuel AA Levine, afirmou que o órgão levará 'muito a sério as alegações de conduta flagrantemente enganosa' e investigará as acusações de 'inflação artificial dos preços'. Em particular, a Fifa foi solicitada a explicar por que os ingressos 'excederam os preços de qualquer edição anterior da Copa do Mundo'.

As autoridades destacaram o preço dos ingressos para oito partidas, incluindo a final no MetLife Stadium, em Nova Jersey. A Fifa se recusou a comentar publicamente. Os procuradores apontam duas práticas específicas. Primeiro, a criação de categorias de ingressos 'front' mais caros após o início das vendas, o que teria enganado torcedores sobre a localização dos assentos.

Segundo, a precificação variável em diferentes fases de venda, que teria permitido à Fifa aumentar os preços de cerca de 90 das 104 partidas, com um aumento médio de 34%. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, havia defendido os preços, dizendo que refletem a demanda 'totalmente louca' pelo torneio.

No entanto, até a data do anúncio, ainda havia ingressos disponíveis para 86 das 104 partidas, indicando que a demanda não esgotou a oferta. A governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, também criticou a Fifa, inicialmente pelo alto custo do transporte público proposto para o evento, que foi reduzido após pressão. A investigação segue os passos de uma carta enviada anteriormente pelo procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, expressando preocupações com 'práticas de venda de ingressos potencialmente enganosas'.

A Fifa é acusada de enganar torcedores e inflar artificialmente os preços dos ingressos para a Copa do Mundo de 2026. As autoridades de Nova York e Nova Jersey estão conduzindo uma investigação minuciosa sobre a conduta da entidade. O foco está na criação de categorias de ingressos 'front' mais caras depois do início das vendas e na precificação variável que elevou os preços de grande parte dos jogos.

Os torcedores relataram terem sido induzidos a erro sobre a localização dos assentos. A Fifa defendeu seus preços como reflexo da alta demanda, mas os estoques disponíveis contradizem essa narrativa. A intimação legal obrigará a Fifa a liberar documentos e informações internas para as autoridades. Este caso representa um rigoroso escrutínio sobre as práticas comerciais da organização máxima do futebol mundial nos Estados Unidos.

Texto traduzido e adaptado pela BBC. A reportagem original foi escrita em inglês e passou por revisão jornalística





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