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Austrália vence Turquia na estreia da Copa do Mundo com golaço de Nestory Irankunda

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Austrália vence Turquia na estreia da Copa do Mundo com golaço de Nestory Irankunda
AustráliaTurquiaCopa Do Mundo 2026
📆6/14/2026 6:18 AM
📰CNNBrasil
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A Austrália bateu a Turquia na primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026 com um belo gol de Nestory Irankunda, jovem atacante que nasceu em um campo de refugiados e agora brilha no maior palco do futebol.

A Austrália e a Turquia se enfrentaram na madrugada deste domingo (14), em partida válida pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo de 2026.

O atacante Nestory Irankunda abriu o placar para os australianos aos 27 minutos, em uma jogada individual impressionante. O volante Paul Okon-Engstler iniciou a jogada com um lançamento preciso; Irankunda dominou, acelerou, driblou o defensor turco e finalizou no canto, sem chances para o goleiro. O gol, um golaço, celebrado efusivamente pelos companheiros, colocou a Austrália na frente no marcador.

Aos 20 anos, este foi o primeiro jogo de Irankunda em uma Copa do Mundo, um momento marcante em sua rápida ascensão no futebol internacional. A partida, realizada em um estádio lotado, manteve um ritmo intenso, com ambas as equipes buscando o ataque. A Turquia respondeu com chances claras, mas esbarrou na defesa australiana e nas intervenções do goleiro.

O segundo tempo trouxe maior pressão turca, mas a Austrália conseguiu preservar a vantagem até o apito final, garantindo três importantes pontos na competição. A vitória coloca a Austrália em boa posição no Grupo D, enquanto a Turquia terá que buscar a recuperação nas próximas rodadas. Nestory Irankunda nasceu em um campo de refugiados em Kigoma, Tanzânia. Sua família é originária de Burundi e fugiu do país devido a uma guerra civil que durou mais de uma década.

Após um período na Tanzânia, eles se estabeleceram primeiramente em Perth, na Austrália, e depois se mudaram para Adelaide, onde Irankunda começou a jogar futebol. Sua trajetória é considerada inspiradora: aos 15 anos, já atuava pelo time principal do Adelaide United, clube que o revelou. Seu talento chamou a atenção de clubes europeus; após um período de empréstimo no futebol suíço, foi contratado pelo Watford, da Inglaterra.

Na última temporada, registrou quatro gols e cinco assistências em 42 jogos, números que solidificaram sua reputação como uma das jovens promessas do futebol australiano. Sua história de superação, passando por campos de refugiados a estádios de Copa do Mundo, tem sido amplamente destacada pela imprensa internacional. A vitória australiana nesta estreia tem um sabor especial não apenas pelo gol de Irankunda, mas pela mensagem de inclusão e esperança que sua trajetória representa.

O técnico da Austrália, Graham Arnold, elogiou a coragem e a determinação do jovem atacante, afirmando que ele simboliza o espírito de luta do time. Os jogadores turcos, por sua vez, reconheceram a qualidade do gol e lamentaram a falta de eficiência nas chances criadas. O resultado impacta diretamente a configuração do Grupo D, que ainda inclui as seleções da Escócia e do Haiti.

A próxima rodada terá a Austrália enfrentando a Escócia, enquanto a Turquia terá um confronto crucial contra o Haiti. A classificação do grupo promete ser disputada, com a vitória australiana dando moral para a sequência da competição. A presença de Irankunda como protagonista reforça a ideia de que a Copa do Mundo pode ser um palco de novas estrelas, independentemente de seus históricos prévios.

O jogo foi transmitido globalmente e repercutiu positivamente nas redes sociais, com destaque para a comunidade de refugiados que vê em Irankunda um exemplo de superação e integração através do esporte

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