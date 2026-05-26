Austrália, Japão, EUA e Índia se unem para garantir fornecimento de minerais críticos

A Austrália, o Japão, os EUA e a Índia se uniram em um acordo para garantir o fornecimento de minerais críticos e terras raras, fundamentais para a indústria de alta tecnologia e aplicações bélicas.

A Austrália , o Japão , os EUA e a Índia se uniram em um acordo para garantir o fornecimento de minerais críticos e terras raras , fundamentais para a indústria de alta tecnologia e aplicações bélicas .

O acordo visa reduzir a dependência da China, que domina até 90% da produção e do processamento desses minerais. A motivação por trás do acordo é aprofundar a cooperação em toda a cadeia de suprimentos de minerais críticos e terras raras, incluindo mineração, processamento, reciclagem e investimentos relacionados. Os líderes dos países envolvidos descreveram o acordo como um passo para longe da dependência da China e como uma coordenação crescente entre Washington e Nova Déli.

A estratégia conjunta visa ampliar a segurança das cadeias globais de minerais críticos, com previsão de mobilizar até US$ 20 bilhões em investimentos públicos e privados. O objetivo central é reduzir vulnerabilidades no fornecimento de matérias-primas essenciais a setores como a tecnologia, a defesa, a energia limpa e a indústria automotiva. Para esse fim, a iniciativa prevê apoio direto a projetos considerados estratégicos para a cadeia de suprimentos de minerais críticos.

Entre as prioridades estão empreendimentos de mineração, processamento e reciclagem ligados aos países do Quad, seja por localização, por operação empresarial ou por abastecimento de mercados do bloco. O plano também sinaliza um esforço coordenado para atrair capital privado ao setor. Os governos estudam utilizar mecanismos como garantias financeiras, empréstimos, seguros, subsídios e contratos de fornecimento para reduzir riscos e acelerar investimentos em projetos considerados prioritários.

No campo regulatório, os parceiros defendem maior alinhamento entre as normas e os processos de licenciamento. A proposta inclui a troca de informações sobre boas práticas e possíveis medidas para simplificar as autorizações e acelerar a aprovação de projetos minerais, tema considerado estratégico diante da crescente disputa global por recursos críticos. Outro eixo da cooperação nesse âmbito envolve segurança econômica e proteção nacional.

Os países pretendem fortalecer mecanismos de análise de investimentos e transações ligados a minerais críticos, especialmente em casos que possam representar riscos geopolíticos ou ameaças à segurança nacional. A agenda também contempla avanços tecnológicos e cooperação científica. O Quad pretende ampliar iniciativas de mapeamento geológico, avaliação de recursos minerais e capacitação técnica, buscando melhorar a identificação de reservas e aumentar a eficiência da exploração mineral.

Além da mineração tradicional, o grupo quer ampliar o foco na reciclagem de minerais críticos presentes em resíduos eletrônicos e materiais descartados. A medida busca reduzir a dependência de novas extrações minerais, a burocracia acerca desses mecanismos e fortalecer uma economia circular. Para isso, os parceiros defendem investimentos em tecnologias de recuperação de minerais, redes de coleta e sistemas de reciclagem mais robustos.

O setor privado deve ter participação central na implementação dessas iniciativas, especialmente no desenvolvimento de soluções industriais e logísticas





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