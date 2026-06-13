Austrália e Turquia se enfrentam na abertura do Grupo D da Copa do Mundo 2026

Primeiro jogo do Grupo D reúne Austrália, classificada diretamente nas eliminatórias asiáticas, e Turquia, vencedora dos playoffs europeus. Confronto marcado por estilos distintos e jogadores chave de ambos os lados.

Nesta manhã de domingo, 14 de junho, às 01h (horário de Brasília), será realizado o primeiro encontro da primeira rodada do Grupo D na fase de grupos da Copa do Mundo.

O duelo coloca frente a frente duas seleções que chegaram ao torneio de maneiras distintas, mas que compartilham a mesma ambição: garantir os três pontos iniciais e estabelecer a liderança de seu grupo. De um lado, a equipe da Austrália, que conquistou a vaga direto ao terminar a fase final de classificação das Eliminatórias Asiáticas em segundo lugar, bem como ao assegurar a classificação na derradeira rodada com vitória sobre a Coreia do Sul.

Do outro, a Turquia, que precisou trilhar um caminho mais longo, avançando pelos playoffs europeus após terminar a fase de grupos das Eliminatórias na segunda colocação e eliminando a Grécia nas disputas decisivas. Ambas as equipes chegam ao Mundial com elencos compostos por jogadores que se destacam em ligas europeias de alto nível, trazendo uma combinação de experiência e juventude que promete um espetáculo futebolístico de alto nível.

O técnico da seleção australiana, Jesse Marsch, tem apostado em uma formação ofensiva que valoriza a velocidade dos laterais e a técnica de seus atacantes, como Maty Ryan, Alessandro Circati, Harry Souttar e Cameron Burgess, que se destacaram nas eliminatórias. No meio-campo, jogadores como Jacob Italiano, Aiden O'Neill, Jackson Irvine, Jordan Bos, Connor Metcalfe e Cristian Volpato formam um bloco criativo capaz de gerar oportunidades de gol e controlar o ritmo da partida.

Já a Turquia, comandada por Vincenzo Montella, conta com a solidez defensiva de Mert Günok, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakçı e Ferdi Kadıoğlu. No meio-campo, Salih Özcan, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü e Kenan Yıldız lideram a transição entre defesa e ataque, enquanto o atacante Barış Alper Yılmaz lidera a linha de frente.

A partida será um teste de estilos: o ritmo rápido e a pressão alta da Austrália contra a organização tática e a qualidade individual dos jogadores turcos. Além do duelo em si, a jornada de ambas as seleções para chegar ao Mundial traz narrativas que vão além dos gramados.

A Austrália vive um momento de consolidação após anos de alternância entre classificações diretas e pelos playoffs, enquanto a Turquia demonstra resiliência ao superar obstáculos nas eliminatórias europeias, provando que o caminho mais longo pode ser também o mais gratificante. A partida será transmitida ao vivo por diversas plataformas globais, permitindo que torcedores de todo o mundo acompanhem cada lance.

A expectativa é alta, e os dois técnicos já deixaram mensagens de motivação para seus atletas, ressaltando a importância de iniciar a campanha com o pé direito, aproveitando ao máximo a energia de um primeiro confronto de alto nível na história da Copa do Mundo de 2026





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