Austríaco Confessa Planejar Ataque Terrorista a Show de Taylor Swift

Um austríaco de 21 anos se declarou culpado de planejar um ataque jihadista a um show de Taylor Swift na Áustria, levando ao cancelamento das apresentações da cantora no país. O acusado é acusado de ser membro do Estado Islâmico e de tentar adquirir armas e fabricar uma bomba.

Um cidadão austríaco de 21 anos, identificado como Beran A., confessou sua culpa em um tribunal austríaco nesta terça-feira, 28 de maio, por planejar um ataque terrorista inspirado no grupo Estado Islâmico contra shows da cantora Taylor Swift que estavam programados para 2024.

A confissão levou diretamente ao cancelamento das apresentações da artista americana no país, causando grande decepção entre os fãs e gerando preocupações sobre a segurança de grandes eventos. A acusação detalha que Beran A. era membro do Estado Islâmico desde maio de 2023 e dedicou-se ativamente ao planejamento e preparação do ataque, demonstrando um alinhamento explícito com a ideologia do grupo terrorista.

Ele não apenas consumia e compartilhava propaganda do Estado Islâmico através de diversas plataformas de mensagens, mas também se envolveu em atividades que visavam a concretização do atentado. A investigação revelou que o acusado tentou adquirir armas e se dedicou à fabricação de uma bomba de estilhaços, utilizando métodos e materiais característicos de ataques perpetrados pelo Estado Islâmico.

Além disso, ele recebeu instruções detalhadas de outros membros do grupo jihadista sobre o manuseio de explosivos, indicando um nível significativo de coordenação e apoio externo. A gravidade do plano e a determinação do acusado em causar danos em larga escala levaram as autoridades a cancelar as três datas da turnê 'Eras' de Taylor Swift, que havia quebrado recordes de vendas, como medida preventiva para proteger a vida de milhares de pessoas.

A prisão de Beran A. ocorreu em agosto de 2024, e desde então ele permanece sob custódia, aguardando o julgamento. Sua advogada, Anna Mair, informou à agência de notícias AFP que ele se declara culpado de todas as acusações, com exceção da tentativa de assassinato. O caso se estende além do plano de ataque em Viena, revelando o envolvimento de Beran A. em outros esquemas terroristas em potencial, incluindo em cidades como Dubai e Istambul.

Embora esses ataques não tenham sido concretizados, a investigação demonstrou que o acusado fazia parte de uma rede terrorista mais ampla, com ambições de realizar atentados em diferentes partes do mundo. Em conjunto com Beran A., outro jovem de 21 anos, Arda K., está sendo julgado, e um terceiro indivíduo, Hasan E., foi preso na Arábia Saudita.

As autoridades austríacas acusam o trio de formar uma 'célula terrorista do Estado Islâmico altamente perigosa', com o objetivo de executar múltiplos ataques em nome da organização jihadista. A Promotoria descreve a célula como uma ameaça significativa à segurança nacional e internacional, destacando a necessidade de uma resposta firme e coordenada para combater o terrorismo.

O julgamento dos dois réus, Beran A. e Arda K., está previsto para durar quatro dias, durante os quais serão apresentadas evidências e testemunhos que detalharão o envolvimento de cada um no planejamento e preparação dos ataques. Caso seja condenado, Beran A. pode enfrentar uma pena de até 20 anos de prisão, refletindo a gravidade dos crimes de terrorismo que ele cometeu.

A colaboração entre as agências de inteligência austríacas e americanas foi fundamental para frustrar o plano de ataque, demonstrando a importância da cooperação internacional no combate ao terrorismo. Este incidente não é isolado, pois no ano passado, um tribunal de Berlim condenou um adolescente sírio por contribuir para o plano de ataque ao show de Taylor Swift em Viena.

O jovem de 16 anos recebeu uma sentença de 18 meses de prisão condicional, demonstrando que a radicalização e o recrutamento de jovens para o terrorismo são uma preocupação crescente. A complexidade da rede terrorista envolvida no caso e a abrangência dos planos de ataque revelam a sofisticação das estratégias do Estado Islâmico e a necessidade de fortalecer as medidas de segurança em grandes eventos e espaços públicos.

A cantora Taylor Swift expressou seu choque e tristeza com o cancelamento dos shows, afirmando que o motivo dos cancelamentos a encheu de um novo sentimento de medo e enorme culpa, pois muitas pessoas haviam planejado ir a esses shows. A reação da artista demonstra o impacto emocional que o terrorismo pode ter sobre as vítimas em potencial e a importância de proteger a liberdade e a segurança das pessoas.

A investigação continua em andamento para identificar e prender outros membros da célula terrorista e desmantelar a rede de apoio que permitiu a Beran A. e seus cúmplices planejar e preparar os ataques. As autoridades austríacas reforçaram as medidas de segurança em todo o país e estão trabalhando em estreita colaboração com parceiros internacionais para prevenir futuros atentados e proteger a população





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