Aumento Significativo de Alunos com Necessidades Especiais sobrecarrega o Sistema Educacional Espanhol

O sistema educativo espanhol enfrenta um crescente desafio com o aumento do número de alunos com necessidades de apoio educativo, enquanto o investimento e os recursos não acompanham essa elevação, gerando sobrecarga nos professores e limitando a qualidade da atenção.

Um buraco tem-se aberto silenciosamente nos últimos anos no sistema educativo espanhol, especialmente no ensino público.

O número de alunos com necessidades de apoio educativo, uma categoria oficial que engloba estudantes com deficiência, com dificuldades de aprendizagem (como dislexia e transtorno de déficit de atenção com hiperatividade), assim como jovens vindos de outros países que desconhecem o idioma ou se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica, aumentou 75% desde o ano letivo 2017-2018. Passou de 621.000 para mais de um milhão, segundo o relatório de início de ano letivo elaborado pelas Comisiones Obreras (CCOO), que se baseia nas estatísticas do Ministério da Educação. O orçamento específico para atendê-los cresceu, em contrapartida, muito menos: apenas 31%, devido, sobretudo, à insuficiente investimento das comunidades autónomas. A consequência, adverte o sindicato e concordam docentes, orientadores e famílias, é que a atenção que recebem é, em muitos casos, pobre, e que o cansaço e a frustração se estendem entre os corpos docentes das escolas e institutos. “Os profissionais da educação sentem cada vez maior sobrecarga. Querem e fazem o seu trabalho com dedicação, motivação e esforço, mas é necessário baixar as rácios e incrementar o número de profissionais, com mais recursos e mais investimento para atender com qualidade e equidade os alunos”, assinala a Federação de Ensino da CCOO. \Do total de 1.088.413 estudantes que oficialmente requerem apoio, 249.494 são alunos com necessidades educativas especiais (geralmente significa que apresentam algum tipo de deficiência); 386.345, com dificuldades específicas de aprendizagem; 394.034, estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e 58.540, têm altas capacidades. O rápido aumento das cifras é produto, por um lado, do incremento de jovens que se incorporam ao sistema provenientes de outros países, parte deles com desconhecimento do idioma, defasagem curricular, ou um contexto econômico familiar precário, e por outro, da melhora na detecção de transtornos e dificuldades de aprendizagem. E a situação é grave, assinala o relatório da CCOO, porque Espanha já partia antes desse incremento de um déficit estrutural. Muitos dos programas de atenção à diversidade, como as aulas de acolhimento para crianças e adolescentes estrangeiros, foram desmantelados com a crise econômica de 2008, sobretudo a partir de 2012. Um exemplo da falta de recursos é o que estão vivendo os docentes do instituto público Agra de Raíces, em Cee (A Coruña), que tem cerca de 400 alunos. No ano letivo passado, o pessoal especializado de apoio com o qual contavam, dois especialistas em Pedagogia Terapêutica, outro de Audição e Linguagem que tinha alocadas duas horas semanais no centro, e uma cuidadora estavam voltados para garantir a atenção dos dois jovens com necessidades educativas especiais matriculados no centro. “Seu horário estava completo com estas crianças, ficando em grande medida desatendidos aqueles que têm necessidades específicas de apoio educativo, como dislexia ou TDAH”, explica uma docente que atua como porta-voz de boa parte do corpo docente e pede para não ser identificada. \Neste ano letivo, o centro corunhês incorporou, no conjunto do ensino secundário, além de outros jovens com necessidades de apoio educativo, a três alunos com necessidades educativas especiais, o que representa um incremento de 150%. Algum deles requer, ademais, muitos cuidados. “E o que encontramos ao voltar ao centro no dia 1 de setembro é que não só não nos haviam ampliado os recursos, mas sim que nos haviam retirado uma das especialistas de Pedagogia Terapêutica (PT) e as duas horas de Audição e Linguagem”, explica. As famílias organizaram protestos, e a Xunta acedeu a repor a PT, mas nada mais. Para cúmulo, o professorado esperava que no primeiro ano do ensino secundário obrigatório, onde têm um total de 55 alunos, se formassem três grupos, mas a administração criou apenas duas turmas. Uma está a máximos, com 30 estudantes, e a outra a 25. “Há dias que é impossível dar aula. Por sua condição, algum de nossos estudantes pode ter uma crise, é preciso acompanhá-lo fora da sala de aula para que se recupere, e não temos mãos”, assegura a docente. Para assistir os jovens que mais ajuda necessitam, o instituto articulou um dos remendos com que os centros educativos de toda a Espanha costumam enfrentar a falta de recursos. “As crianças estão sendo atendidas pelo professorado de forma voluntária. Realizamos tarefas de acompanhamento, de higiene, de vigilância, e até de alimentação, que não nos correspondem e para as quais não estamos qualificados”, afirma a professora. Questionada a respeito, a Xunta afirma que seus técnicos estão “analisando as necessidades para, se for necessário, ampliá-las”





