Aumento preocupante de conflitos nos tempos modernos

Um relatório do Instituto de Pesquisa pela Paz de Oslo revela um aumento preocupante no número de novos conflitos nos tempos modernos. A violência aumentou em 2025, com um recorde de 245 mil mortes como consequência direta de combates.

Um relatório do Instituto de Pesquisa pela Paz de Oslo revela um aumento preocupante no número de novos conflitos nos tempos modernos. A violência aumentou em 2025, com um recorde de 245 mil mortes como consequência direta de combates.

O estudo destaca que a diferença entre o número de conflitos e o número de países em conflito aumentou na última década, indicando um crescimento no número de países que abrigam múltiplos conflitos simultaneamente. Além disso, o relatório aponta que vários países abrigam mais de três conflitos, como Afeganistão, Camarões, Mali, Nigéria e Paquistão. Apenas 16 dos 35 países em conflito registram um único conflito.

O cenário global se traduz em um aumento preocupante de conflitos diretos entre países: em 2025, foram registrados oito, o dobro em relação ao ano anterior e um novo recorde em 80 anos. O estudo também busca entender o que classifica como 'violência unilateral', ou o uso de força armada contra civis - por parte do governo de um Estado ou de um grupo formalmente organizado - que resulte em pelo menos 25 mortes relacionadas a combates por ano.

Segundo os pesquisadores, esses conflitos levaram a 76,5 mil mortes em 2025, um aumento considerado preocupante em relação às cerca de 14 mil mortes do ano anterior. Esse é o maior número desde o genocídio de Ruanda em 1994, aponta o insituto, que destacou as intensas incompatibilidades entre os atores em conflito. Mesmo fora do país, a tendência de violência conduzida por grupos não estatais também é preocupante: em 2025, foram registrados 75 desses conflitos.

Apesar de o número ser uma leve queda em relação aos 79 do ano anterior, o dado sugere que esse tipo de violência está mais estabilizada e entrincheirada em países do que há uma década. Esses conflitos, aponta o instituto, resultaram em aproximadamente 14,5 mil mortes diretamente relacionadas ao combate entre atores não estatais no ano passado.

A maior parte desse tipo de violência vem da África e das Américas, onde organizações jihadistas e cartéis do narcotráfico protagonizam os conflitos, respectivamente. Por sua vez, países na Europa e na Ásia reportam níveis relativamente baixos de violência não estatal. O estudo aponta ainda que, 'nas Américas, os conflitos não estatais tendem a envolver atores altamente organizados, enquanto na África, os conflitos comunitários são mais comuns'





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