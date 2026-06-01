Aumento nos homicídios e na violência contra mulheres em abril

Dados da segurança pública mostram alta nos homicídios dolosos e em indicadores de violência doméstica e de gênero no estado em abril de 2024, com destaque para o crescimento nas tentativas de feminicídio e no descumprimento de medidas protetivas.

O estado registrou 202 casos de homicídio doloso em abril deste ano, cinco ocorrências a mais do que no mesmo mês do ano passado. O número de vítimas do crime passou de 204 para 210, na mesma base de comparação.

Os dados foram divulgados no portal da Secretaria da Segurança Pública do estado (SSP). No que diz respeito ao feminicídio, houve uma estabilidade nos números, com uma variação percentual que indica ligeira alta em relação a abril do ano passado, ante 21 vítimas em abril do ano passado. Apesar da estabilidade nos dados de feminicídio, as tentativas de homicídio contra mulheres aumentaram de 97 para 120, também na comparação mensal, o que representa alta de 23,7%.

Também cresceram os casos de agressão física no estado. Os registros de lesão corporal dolosa contra mulheres aumentaram 24%, chegando a 6.508 casos em abril. São 1.268 casos a mais do que em abril do ano passado. Os registros de descumprimento de medida protetiva de urgência, no contexto da violência doméstica, somaram 2.345 ocorrências em abril deste ano.

O número revela uma alta de 23,5% em relação ao mesmo período do ano passado, quando houve 1.899 registros





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