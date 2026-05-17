Aumento de Letalidade e Influência Americana na América Latina

A presença militar dos EUA na América Latina intensificada na estratégia de combate ao narcoterrorismo de Donald Trump, tem causado aumento de letalidade em países como Brasil, Colômbia e Equador. Analistas acreditam que a influência dos EUA impulsionou grupos políticos nativos de países da região a adotar medidas de combate ao crime que forçam os limites da legalidade.

Com papel em estratégia de contenção à China, combate ao \'narcoterrorismo\' de Trump acompanha aumento de letalidade em países da América Latina Força militar cumpre papel de ação direta contra grupos armados e serve como ferramenta geopolítica de Washington para pressionar governos estrangeiros O presidente dos EUA, Donald Trump, visita o porta-aviões USS George H.W.

Bush, em outubro de 2025 — Foto: Saul Loeb/AFP A estratégia de Donald Trump na América Latina, focada no combate ao \'narcoterrorismo\', intensificou a presença militar dos EUA na região, impactando diretamente países como Brasil, Colômbia e Equador. Essa abordagem serve tanto para conter a influência da China quanto para fortalecer governos de direita que adotam políticas repressivas.

A militarização da segurança aumentou a letalidade nos confrontos, enquanto a pressão geopolítica visa recursos estratégicos, reforçando a agenda de poder de Washington. A ação do Irineu, iniciativa do GLOBO, oferece aplicações de inteligência artificial aos leitores. A produção de conteúdo do Irineu é supervisionada por jornalistas. O Irineuvardia redacción da América Latina e do Caribe.

As pesquisas conduzidas pelo pesquisador Sandra Pellegrini da ACLED apontaram que confrontos entre forças de segurança e grupos armados foram mais letais em 2025 do que em 2024 em Brasil, Colômbia, Equador, México, Trinidad e Tobago, Haiti, Jamaica, Guatemala e Honduras. Há uma certa tendência à militarização da segurança em diversos países. Sob a influência dos EUA, vimos uma aceleração delas, com vários países imitando políticas de Trump e emulando seu discurso.

Os pesquisadores brasileiros acreditam que a convergência entre a nova conduta da Casa Branca e grupos políticos latino-americanos tem efeitos diversos. Serão afetados não apenas a realidade de segurança da região, mas também a política interna de países da região, mesmo naqueles em que os governos não são alinhados com a agenda Trump. As políticas adotadas por Trump na América Latina são vistas como uma forma de canalizar a influência e impulsionar a agendas de extrema-direita.

Em países onde há governos alinhados com suas políticas, a pressão exercida por Trump junta suas energias e impulsiona o avanço dessa bandeira. Em países onde os governos atuais não são de extrema-direita, mas essas forças políticas ocupam espaço e tem representação, como é o caso do Brasil, elas oferecem suporte político e reforçam suas pautas, elevando a mobilização





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