Aumento de Casos de Estupros e Homicídios Dolosos no Estado de São Paulo

O Estado de São Paulo registrou aumento nos casos de estupros e homicídios dolosos nos primeiros quatro meses de 2026 em comparação com o mesmo período de 2025, de acordo com dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública.

O Estado de São Paulo registrou aumento nos casos de estupros e homicídios dolosos nos primeiros quatro meses de 2026 em comparação com o mesmo período de 2025, de acordo com dados divulgados pela Secretaria da Segurança Pública .

A capital paulista também registrou queda nos roubos em geral e homicídios dolosos. Além disso, não houve ocorrência de feminicídios na cidade de São Paulo no mês de abril, o que não acontecia desde janeiro de 2023. O número de latrocínios, que é o roubo seguido de morte, também aumentou em abril, com 4 casos registrados, o maior número do ano. De janeiro a abril, foram 10 ocorrências.

Os dados são importantes para entender a situação de segurança pública no Estado de São Paulo e podem ajudar a informar políticas de segurança para a região. A Secretaria da Segurança Pública deve continuar a monitorar a situação e a fornecer dados atualizados para que as autoridades possam tomar decisões informadas





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