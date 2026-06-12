Audi Nuvolari: Um supercarro mais caro e com design futurista

A Audi revelou o Nuvolari, um supercarro com design único e performance melhor que o Aventador. O modelo custa mais que o dobro da irmã de conjunto mecânico e tem apenas 499 unidades produzidas.

Enquanto o R8 tinha como objetivo 'baratear' a experiência do supercarro, o Nuvolari a proposta é invertida. O modelo custa mais que o dobro da sua irmã de conjunto mecânico, a Lamborghini Aventador.

Além disso, apresenta uma leve evolução de performance, gerando 1.001 cv, contra os 920 cv da italiana, e terá apenas 499 unidades produzidas. Outra questão é a mudança do conjunto mecânico, que deixou de ter o V10 aspirado de 5.0L e passou para o V8 biturbo de 4.0L, com a revelação do design, que mescla alusões a modelos icônicos da marca com uma linguagem de design mais futurista, a internet se dividiu entre os fãs da nova expressão vanguardista da alemã e os insatisfeitos com o movimento contemporâneo de design da indústria automotiva.

O design único vai fazer deste carro um clássico atemporal. A linguagem de design combina muito bem com a história, então não sei por que muitos sempre reclamam. Jaguar 2.0 😂 Vamos lá, Audi. Eu sei que vocês conseguem fazer melhor.

Descontinuar o R8 e lançar isso é uma vergonha. Um dia terrível para ter olhos. Não precisa de muito para ser designer de carros hoje em dia, hein? Comece com um quadrado e adicione algumas linhas.

Feito 🤡. Os limites de coragem e imaginação. Isso certamente é uma ofensa. Todos os outros fazendo carros elétricos, enquanto a Audi faz *sob supervisão de Gabriela Maraccini, da CNN Brasi





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Audi Nuvolari Supercarro Design Performance

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