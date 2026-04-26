Audiência no Senado Decide Sobre Impacto da Reforma Tributária no Financiamento do Esporte

Audiência pública no Senado Federal discutirá a PEC da Segurança Pública e seus possíveis efeitos na redução de recursos destinados ao esporte brasileiro, provenientes de casas de apostas. COB, confederações e atletas acompanham de perto a discussão.

A próxima terça-feira, 28 de maio, marca um momento crucial para o futuro do esporte olímpico brasileiro. Uma audiência pública no Senado Federal, em Brasília, a partir das 9h30, terá como foco a análise da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da Segurança Pública, e o impacto potencial desta proposta no financiamento do esporte nacional.

O Comitê Olímpico do Brasil (COB), diversas confederações esportivas e atletas estarão presentes, acompanhando atentamente a discussão. A mobilização é justificada pela preocupação de que a PEC, já aprovada na Câmara dos Deputados, possa resultar em uma significativa redução nos recursos destinados ao esporte, provenientes das casas de apostas. Entidades como o COB e o Comitê Brasileiro de Clubes (CBC), que dependem consideravelmente desses recursos, estimam uma possível perda de até 30% no volume de investimentos.

A senadora Leila Gomes, presidente da Comissão de Esportes e ex-jogadora da seleção brasileira de vôlei, foi a responsável por convocar a audiência pública, buscando um espaço para que todos os interessados possam expressar suas opiniões e para que a população seja ouvida. A posição do COB e do CBC é clara: são contrários à supressão desses recursos, que consideram vitais para o desenvolvimento e a manutenção do esporte brasileiro.

A preocupação central reside no fato de que a PEC, em sua redação atual, exclui do cálculo da base de incidência de impostos os valores distribuídos aos apostadores, os impostos sobre os prêmios e os custos de manutenção das plataformas de apostas. Essa alteração, segundo especialistas, pode ter um impacto devastador no financiamento do esporte.

Marco La Porta, presidente do COB, alertou que essa mudança na regra pode resultar em uma perda anual de recursos estimada em R$ 25 milhões, valor equivalente à soma dos orçamentos das confederações de vôlei e judô. Durante o evento CBC & Clubes Expo 2026, em Campinas, La Porta enfatizou a importância dos recursos provenientes das apostas, especialmente no contexto da queda na arrecadação das loterias tradicionais, que atraem um público cada vez mais envelhecido.

Os jovens, segundo ele, estão migrando para as apostas online, acessíveis através de dispositivos móveis. O presidente do COB ressaltou a necessidade de uma atuação mais próxima e constante em Brasília, para defender os interesses do esporte brasileiro de forma construtiva e alinhada com a realidade do setor. A discussão não se limita apenas ao valor dos recursos, mas também à forma como eles são calculados e distribuídos.

Um dos pontos críticos levantados pelo COB e pelo CBC é a falta de clareza na definição de como mensurar o custo de manutenção das plataformas de apostas. Essa imprecisão, segundo o diretor jurídico do COB, Cavalcanti, pode gerar interpretações ambíguas e prejudicar ainda mais o setor esportivo. A principal alegação é que a PEC, na sua forma atual, faz com que o esporte arque com os custos da segurança pública, o que consideram injusto e inadequado.

O COB e o CBC defendem que o esporte desempenha um papel social importante, contribuindo para a prevenção da violência e para a promoção da saúde e do bem-estar da população, e, portanto, não deve ser penalizado com a redução de recursos. Além disso, existe o temor de que a PEC possa gerar um conflito com a legislação vigente, uma vez que a norma constitucional se sobrepõe à lei.

Isso poderia levar à suspensão dos repasses de recursos às entidades esportivas, até que uma nova legislação regulamente a situação. A audiência pública no Senado representa, portanto, uma oportunidade crucial para que o COB, as confederações e os atletas apresentem seus argumentos e busquem uma solução que garanta a sustentabilidade financeira do esporte brasileiro.

É fundamental lembrar que a participação em qualquer atividade de jogo de apostas é restrita a maiores de 18 anos, e que o jogo deve ser praticado de forma responsável





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