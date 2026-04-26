Audiência Nacional investiga suposta trama de falsificação de vistos no consulado da Espanha na Argélia

A Polícia Nacional deteve o vice-cônsul Vicente Moreno e um trabalhador argelino por suposta emissão fraudulenta de vistos em troca de dinheiro, com fundos branqueados na Espanha. A investigação envolve a Unidade de Delinquência Econômica e Fiscal (UDEF) e a Unidade Central de Redes de Imigração Ilegal e Falsedades Documentais (UCRIF).

A Audiência Nacional investiga uma suposta trama de falsificação de vistos com epicentro no consulado da Espanha na Argélia. A Polícia Nacional deteve na manhã desta sexta-feira o número dois dessa representação diplomática na capital do país norte-africano, Vicente Moreno, e um trabalhador de nacionalidade argelina, conforme adiantou The Objective e confirmou EL PAÍS em fontes jurídicas.

Ambos foram libertados horas depois com medidas cautelares. A titular do Juizado Central de Instrução número 3, María Tardón, investiga uma rede que supostamente facilitava vistos em troca de dinheiro. Os fundos obtidos eram posteriormente branqueados na Espanha. Uma das supostas vias de lavagem de dinheiro era a compra de veículos, embora os investigadores não descartem a existência de outros mecanismos supostamente utilizados pela trama para reintroduzir no circuito econômico legal os fundos obtidos com a venda dos vistos.

As detenções foram precipitadas na sexta-feira passada, quando os agentes detectaram que ambos os investigados, o vice-cônsul e o trabalhador argelino, estavam na Espanha. A Unidade de Delinquência Econômica e Fiscal (UDEF) da Polícia Nacional os prendeu na manhã de sexta-feira e realizou duas buscas e apreensões: uma em Sagunto (Valência) e a segunda em Torrevieja (Alicante). Os dois detidos compareceram ante a juíza Tardón por videoconferência e, naquela mesma tarde, foram libertados sob fiança.

Segundo explicam essas fontes jurídicas, as investigações buscam esclarecer a suposta emissão fraudulenta, desde o consulado espanhol em Argel, de vistos para entrar na Espanha, o que permite viajar pelos 29 países signatários do Acordo de Schengen de supressão de controles fronteiriços internos, que engloba 25 países da União Europeia, além da Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein. Na operação também participam agentes da Unidade Central de Redes de Imigração Ilegal e Falsedades Documentais (UCRIF), especializados em combater redes de tráfico de seres humanos e imigração irregular, bem como membros da Direção Adjunta de Vigilância Aduaneira (DAVA).

Fontes do Ministério de Assuntos Exteriores se limitaram a confirmar a este jornal que “há uma inspeção em curso” e que o departamento está “à espera de notificação judicial para adotar todas as medidas oportunas previstas nesses casos”, em alusão ao afastamento do vice-cônsul na capital argelina.

O ministro de Assuntos Exteriores, José Manuel Albares, viajou no final de março à Argélia para selar a reconciliação diplomática com o país quatro anos após a ruptura devido à decisão de Pedro Sánchez de abandonar, em março de 2022, a tradicional postura de neutralidade da Espanha no conflito do Saara, mantida durante 47 anos, e apoiar a proposta de Marrocos (país com o qual a Argélia está em conflito por esse assunto) de autonomia para a ex-colônia espanhola “como a base mais séria, realista e crível para a resolução do contencioso”. A investigação também aponta para possíveis ligações com outras redes criminosas que operam na região, incluindo o tráfico de pessoas e a falsificação de documentos.

As autoridades espanholas estão colaborando com seus homólogos argelinos para desmantelar completamente a organização. O caso tem repercutido na mídia internacional, levantando preocupações sobre a integridade dos processos de imigração e a segurança das fronteiras europeias. Especialistas em direito internacional destacam a importância de uma cooperação mais estreita entre os países para combater esses tipos de crimes transnacionais, que muitas vezes envolvem redes complexas e bem estruturadas





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