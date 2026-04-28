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Audi Contrata Allan McNish como Diretor de Corridas e Gabriel Bortoleto Celebra a Chegada

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Audi Contrata Allan McNish como Diretor de Corridas e Gabriel Bortoleto Celebra a Chegada
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📆4/28/2026 1:54 PM
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A Audi reforça sua equipe de Fórmula 1 com a contratação do experiente Allan McNish, ex-piloto e campeão de Le Mans, como diretor de corridas. O piloto brasileiro Gabriel Bortoleto expressa seu entusiasmo com a chegada do novo diretor, destacando sua experiência e mentalidade vencedora.

A Fórmula 1 , um universo de constante evolução, continua a testemunhar mudanças estratégicas em suas equipes. A Audi , em particular, demonstra um dinamismo notável ao reforçar sua estrutura com a contratação de Allan McNish como diretor de corridas .

Esta movimentação ocorre após a saída de Jonathan Weathley, marcando um novo capítulo na jornada da equipe suíça rumo ao sucesso na categoria máxima do automobilismo. A chegada de McNish, um nome de peso e com vasta experiência no esporte a motor, foi recebida com entusiasmo por Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro que se prepara para sua segunda temporada na Fórmula 1 em 2026.

Bortoleto, reconhecendo a importância da contratação, ressaltou o conhecimento e a mentalidade vencedora que McNish traz para a equipe. A relação pré-existente entre os dois, baseada em conselhos e admiração mútua, sugere uma colaboração promissora e um impacto positivo no desempenho da Audi. McNish não é um estranho à Audi, tendo desempenhado um papel crucial no projeto da montadora na Fórmula E até 2021.

Sua experiência como chefe de equipe e sua compreensão da cultura da Audi são ativos valiosos que contribuirão para o desenvolvimento da equipe na Fórmula 1. A trajetória de Allan McNish como piloto é repleta de conquistas. Sua passagem pela Fórmula 1 em 2002, defendendo a Toyota, foi apenas o começo de uma carreira brilhante.

Foi no Mundial de Endurance (WEC) que ele realmente se destacou, acumulando três vitórias nas 24 Horas de Le Mans e um título mundial em 2013. Essa mentalidade vitoriosa, forjada em anos de competição de alto nível, é um dos principais trunfos que McNish traz para a Audi. Bortoleto enfatizou a importância de ter um líder com essa experiência e mentalidade, capaz de inspirar e motivar a equipe a alcançar seus objetivos.

A presença de McNish, ao lado de outros membros da equipe que já conquistaram títulos mundiais, fortalecerá a cultura de sucesso e impulsionará o desenvolvimento do projeto da Audi. A saída de Jonathan Wheatley, embora motivada por razões pessoais, abriu espaço para a chegada de McNish e para uma reestruturação da equipe.

Wheatley, que esteve no comando desde 2025, desempenhou um papel fundamental na transição da Sauber para a Audi, mas seu desejo de retornar à Inglaterra e buscar maior autonomia na liderança o levaram a tomar essa decisão. Mattia Binotto, que já era responsável pelo projeto da Audi na Fórmula 1 desde 2024, assumiu funções adicionais após a saída de Wheatley, mas a chegada de McNish alivia a carga de trabalho do chefe de equipe e permite que Binotto se concentre em áreas estratégicas, como o desenvolvimento do carro e do motor.

A contratação de Allan McNish representa um passo importante na preparação da Audi para sua jornada na Fórmula 1. A equipe suíça busca construir uma estrutura sólida e competitiva, capaz de desafiar as equipes estabelecidas e lutar por vitórias. A experiência de McNish, sua mentalidade vencedora e seu conhecimento da Audi são elementos-chave para alcançar esse objetivo. Bortoleto, como piloto titular da equipe, expressou sua confiança na capacidade de McNish de contribuir positivamente para o desenvolvimento da Audi.

Ele ressaltou a importância de ter um líder experiente e dedicado, capaz de cuidar dos detalhes e otimizar o desempenho da equipe na pista. A Fórmula 1 é um esporte complexo e exigente, onde cada detalhe pode fazer a diferença entre a vitória e a derrota. A chegada de McNish, portanto, é um investimento estratégico que visa fortalecer a Audi e prepará-la para os desafios que virão.

A equipe suíça está determinada a se tornar uma força competitiva na Fórmula 1, e a contratação de Allan McNish é um passo importante nessa direção. A colaboração entre McNish, Binotto e Bortoleto promete ser um fator determinante para o sucesso da Audi nos próximos anos. A expectativa é alta, e os fãs do automobilismo aguardam ansiosamente para ver a Audi em ação na pista, com uma equipe renovada e motivada a alcançar seus objetivos

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