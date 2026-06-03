Atualização do Modelo Magnético Mundial devido à aceleração do Polo Norte magnético

Cientistas atualizam o modelo de navegação global após mudanças no movimento do polo magnético, que afeta sistemas de navegação em aviões, navios e smartphones.

O Polo Norte magnético da Terra está se movendo a uma velocidade que exige atualizações constantes dos sistemas de navegação utilizados em aviões, embarcações, smartphones e plataformas de mapas digitais.

Diferentemente do Polo Norte geográfico, que permanece fixo nos mapas, o polo magnético muda de posição ao longo do tempo devido a processos no núcleo externo da Terra, composto por ferro e níquel líquidos. O deslocamento contínuo desses metais gera correntes eletromagnéticas responsáveis pela formação do campo magnético terrestre.

Cientistas do British Geological Survey e da National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dos Estados Unidos indicam que essa migração está associada à interação entre dois grandes lobos de fluxo magnético localizados na fronteira entre o núcleo e o manto terrestre. Um deles está sob a Sibéria, e o outro sob o Canadá.

Para acompanhar essas mudanças, foi desenvolvido o Modelo Magnético Mundial (WMM), que serve como referência para governos, empresas de tecnologia e setores ligados ao transporte, incluindo a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) e órgãos de defesa dos Estados Unidos e do Reino Unido. A principal função do WMM é transformar a posição do norte magnético em informações de direção utilizadas por equipamentos de navegação.

Sem essas correções, desvios pequenos podem se acumular ao longo de percursos extensos, especialmente em operações aéreas, marítimas e em regiões polares. Segundo William Brown, modelador global do campo geomagnético do British Geological Survey, em entrevista à BBC News Brasil, "O comportamento atual do norte magnético é algo que nunca observamos antes".

O polo norte magnético ganhou velocidade nas últimas duas décadas, movendo-se a até 50 quilômetros por ano, mas recentemente o ritmo diminuiu para aproximadamente 35 quilômetros por ano, configurando a maior desaceleração já registrada. Embora a navegação moderna dependa de satélites para determinar posições, dispositivos modernos também utilizam sensores internos, mapas digitais e bússolas eletrônicas para complementar a orientação. Quando os modelos magnéticos ficam desatualizados, a precisão da direção fornecida por esses sistemas pode ser reduzida.

Em deslocamentos curtos, o impacto costuma ser mínimo, mas em viagens de centenas ou milhares de quilômetros, diferenças acumuladas podem se tornar relevantes. Especialistas destacam que não há motivo para preocupação imediata. O campo magnético terrestre já passou por diversas transformações ao longo da história geológica, incluindo mudanças na intensidade e na posição dos polos.

Também existem registros de inversões magnéticas completas, fenômeno em que os polos trocam de posição, mas esse processo ocorre em escalas de tempo muito longas, de centenas de milhares a milhões de anos. A atualização do WMM, portanto, é uma medida preventiva para garantir que sistemas de navegação continuem precisos em um mundo em constante mudança.

Os cientistas continuam monitorando o movimento do polo magnético com dados de satélites como o Swarm, da Agência Espacial Europeia, e observatórios terrestres, refinando os modelos a cada cinco anos. A próxima versão do WMM está prevista para 2025, mas ajustes emergenciais podem ser feitos se o comportamento do polo se desviar das previsões atuais.

Essas atualizações são vitais não apenas para a aviação e navegação marítima, mas também para operações militares, perfuração de poços de petróleo, mapeamento geológico e até mesmo para o funcionamento de sistemas de GPS em smartphones, que dependem de modelos magnéticos precisos para corrigir a orientação em áreas onde o sinal de satélite é fraco. Portanto, embora as mudanças no polo magnético possam parecer abstratas, elas têm impactos práticos no cotidiano, desde a rota de um voo internacional até a indicação de direção em um aplicativo de mapas





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