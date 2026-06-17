Atrizes e atores veteranos que viram todas as Copas do Mundo

Laura Cardoso, Nathalia Timberg, Fernanda Montenegro, Lima Duarte e Tony Tornado são os artistas brasileiros vivos que testemunharam todas as edições da Copa do Mundo desde 1930, com idades entre 96 e 98 anos, muitos ainda em atividade.

O nome de Laura Cardoso tomou as redes sociais nesta quarta-feira (17). É que a artista, que tem 98 anos, é uma das poucas atrizes famosas que viveram todas as Copas do Mundo realizadas até hoje.

A veterana está afastada das novelas desde 2019, quando concluiu 'A dona do pedaço', mas segue em atividade. Nas redes sociais, ela compartilha momentos da vida pessoal e trabalhos antigos. Laura Cardoso, aos 98 anos, destaca-se como uma das poucas figuras do entretenimento brasileiro que testemunharam todas as edições da Copa do Mundo. No primeiro mundial, realizado em julho de 1930, faltavam dois meses para a artista completar 3 anos.

Ela encabeça uma lista de cinco atores famosos que ainda estão vivos nesta vigésima terceira edição da competição. A lista inclui também Nathalia Timberg, que tinha apenas 1 ano quando o Uruguai sediou o primeiro campeonato mundial. A atriz iniciou sua carreira na televisão 26 anos depois, em 1956, com a estreia no programa 'O Grande Teatro', na TV Tupi, após ter feito várias peças de sucesso no teatro. Seu último trabalho na TV foi na novela 'Fuzuê', em 2023.

Aos 96 anos, permanece em atividade e atualmente estrela a peça 'A mulher da Van'. A terceira atriz da lista é Fernanda Montenegro, que na primeira Copa tinha apenas 9 meses de vida e hoje, aos 96 anos, está em plena atividade. Ela lançou vários filmes nos últimos anos, como 'Ainda estou aqui' (2024), 'Velhos bandidos' (2026) e 'Vitória' (2025).

Neste último, interpreta Joana da Paz, também conhecida como Dona Vitória, uma moradora aposentada de Copacabana que ganhou esse pseudônimo ao filmar da janela de casa uma perigosa quadrilha e ajudar a denunciá-la à polícia. O longa é baseado em uma história real revelada pelo jornal EXTRA. Os atores Lima Duarte e Tony Tornado também integram a lista.

Ambos tinham poucos meses de vida quando a primeira Copa foi realizada no Uruguai: Lima Duarte tinha quatro meses e Tony Tornado festejava dois meses. Os dois têm 96 anos. Em 2023, Lima Duarte participou de um episódio de 'Pablo e Luisão', e sua última novela foi 'Além da ilusão', em 2022.

Há anos, ele vive em seu sítio em Indaiatuba, interior de São Paulo, de onde posta vídeos constantemente, compartilhados com seus seguidores no Instagram, e realiza viagens frequentes para encontrar amigos. Em uma das mais recentes, revisitou a casa onde viveu em uma fase de sua vida, em Ribeirão Preto, também no interior paulista.

A reportagem original também trouxe outras manchetes de destaque, como a polêmica envolvendo Carlinhos Brown no 'The Voice Kids', onde foi acusado de humilhar uma competidora de 13 anos, o caso de violência no Metrô de São Paulo, onde uma mulher teve o maxilar quebrado, e as reações à condenação de deputados bolsonaristas. Além disso, havia notícias sobre futebol, incluindo o desabafo de Cristiano Ronaldo após a derrota de Portugal na Copa, e ofertas de emprego da Petrobras.

Contudo, o foco principal deste texto é a história das figuras da televisão brasileira que presenciaram todas as Copas do Mundo. Essas trajetórias longevas refletem não apenas a história do esporte mundial, mas também a durabilidade e a evolução da indústria do entretenimento no Brasil, conectando gerações através da memória coletiva





jornalextra / 🏆 6. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Laura Cardoso Nathalia Timberg Fernanda Montenegro Lima Duarte Tony Tornado Copa Do Mundo Ator Veterano Televisão Brasileira

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Naranjito vence enquete do EXTRA e se consagra mascote favorito de todas as Copas do MundoEnquete do portal EXTRA revela que o Naranjito, mascote da Copa de 1982 na Espanha, foi o preferido pelos leitores, ultrapassando Fuleco e Juanito. A pesquisa destaca a importância cultural e econômica dos mascotes nas edições da Copa do Mundo.

Read more »

Bitcoin teve valorização em todas as Copas do Mundo da FIFA: ciclo se manterá?O calendário quadrienal da Copa do Mundo FIFA coincide com o ciclo de halving do Bitcoin

Read more »

Mbappé bate Pelé, Fontaine e Messi em gols em Copas do MundoCamisa 10 da França, Mbappé abre o placar contra o Senegal com um belo gol, seu 13º em Copas do Mundo, ultrapassando o ídolo brasileiro.

Read more »

Desafio: Monte a Seleção Ideal de Todas as Copas do MundoUm exercício completo de análise esportiva que propõe aos leitores montar a escalação perfeita para a seleção ideal de todas as Copas do Mundo, considerando diferentes épocas, posições e critérios táticos. O texto explora dilemas clássicos, como a escolha entre goleiros e laterais, e discute os perfis de atletas históricos do futebol mundial, ao mesmo tempo que menciona a necessidade de responsabilidade em apostas esportivas e traz atualidades sobre competições em curso.

Read more »