Atriz Francesa Nathalie Baye, Vencedora de Múltiplos Prêmios César, Morre aos 77 Anos

A atriz francesa Nathalie Baye, conhecida por seus papéis marcantes no cinema e vencedora de quatro prêmios César, faleceu em Paris aos 77 anos devido a uma doença neurodegenerativa. Sua carreira incluiu atuações em filmes como 'Prenda-me Se For Capaz' e 'Downton Abbey 2'.

A renomada atriz francesa Nathalie Baye , um ícone do cinema de seu país e detentora de múltiplos prêmios César, faleceu aos 77 anos. A causa de sua morte, conforme informado por sua família à agência de notícias AFP neste sábado, 18 de maio, foi uma doença degenerativa . Baye, que participou de aproximadamente 80 filmes ao longo de sua carreira, consolidou seu nome na história do cinema francês , sendo agraciada com o César de Melhor Atriz em quatro ocasiões. Um feito notável foi a conquista do prêmio por três anos consecutivos, entre 1981 e 1983, demonstrando a consistência e o talento inegável de sua atuação. A partida da atriz ocorreu na noite de sexta-feira, 17 de maio, em sua residência parisiense. Baye lutava contra a demência por corpos de Lewy, uma condição neurodegenerativa que impacta severamente o estado de humor, os movimentos e pode desencadear alucinações, adicionando uma camada de tragédia a sua despedida.

O presidente da França, Emmanuel Macron, manifestou seu pesar através de uma mensagem no X (anteriormente Twitter), exaltando a atriz como uma figura com a qual o público francês pôde amar, sonhar e crescer. Sua trajetória profissional foi marcada por um notável ressurgimento em fases posteriores de sua carreira, com papéis de destaque em produções internacionais que lhe renderam reconhecimento global. Entre eles, destacam-se sua interpretação da mãe de Leonardo DiCaprio no aclamado filme 'Prenda-me Se For Capaz' e seu papel como uma aristocrata francesa na série 'Downton Abbey 2'. O talento de Baye também foi reconhecido no Festival de Veneza em 1999, onde ela recebeu o prêmio de Melhor Atriz por sua atuação em 'Uma Relação Pornográfica'. Sua vida pessoal foi marcada por um relacionamento de cinco anos com o lendário músico Johnny Hallyday, falecido em 2017, com quem teve uma filha, Laura Smet, que seguiu os passos da mãe e também se tornou atriz.

Nascida em 1948 na região da Normandia, Nathalie Baye teve uma infância e adolescência influenciadas por um ambiente familiar artístico e boêmio, com pais pintores. Enfrentando dificuldades relacionadas à dislexia, ela deixou a escola precocemente aos 14 anos, buscando novos horizontes em Mônaco, onde se dedicou aos estudos de dança. Foi na década de 1970 que sua carreira começou a florescer, com colaborações marcantes com diretores de cinema autoral renomados, como François Truffaut, Maurice Pialat e Claude Sautet. Nos anos 1980, consolidou ainda mais seu prestígio com trabalhos ao lado de Jean-Luc Godard, um dos mestres da Nouvelle Vague. A versatilidade e a profundidade de suas interpretações a tornaram uma das atrizes mais respeitadas e admiradas de sua geração, deixando um legado cinematográfico inestimável para o público e para futuras gerações de artistas. A notícia de seu falecimento repercute no mundo da cultura, lembrando a imensa contribuição de Nathalie Baye para a sétima arte e a saudade que sua presença carismática deixará nas telas.





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