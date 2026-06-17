Atriz Fernanda Pimenta interpreta duas personagens em Coração acelerado

Fernanda Pimenta vive Irene e Amélie na novela Coração acelerado, desafiando-se com papéis de perfis opostos: uma goiana matuta e uma chef francesa.

Com mais de 20 anos de carreira, a atriz goiana Fernanda Pimenta se prepara para um dos maiores desafios de sua trajetória artística. Na novela Coração acelerado, ela não apenas interpreta Irene, uma ex-funcionária de Zilá (Leandra Leal) que agora comanda, ao lado de Walmir (Antonio Calloni), uma loja de empadão goiano na fictícia cidade de Bom Retorno, mas também assume o papel de Amélie, prima de Irene que acaba de chegar da França.

A dupla interpretação exige da atriz uma entrega total, já que as duas personagens possuem perfis radicalmente opostos. Irene é uma trabalhadora goiana, de origem simples, com um jeito matuto e servil, enquanto Amélie traz uma postura rebuscada e prática, típica de uma experiente chef da alta gastronomia francesa. Para construir Amélie, Fernanda se inspirou na elegância e firmeza de Paola Carosella, renomada chef e jurada de programas culinários.

Em entrevista, Fernanda Pimenta revelou que encara o desafio com muita empolgação e responsabilidade. Interpretar duas personagens na mesma obra é algo que requer uma precisão enorme, porque cada uma tem sua própria história, gestos e maneirismos. A atriz destaca que a demanda de estudos e preparação é muito maior do que em papéis convencionais, mas ela acredita que a diversão é essencial para que as personagens ganhem vida e sejam críveis diante do público.

A rotina de gravações se tornou intensa, com cenas que muitas vezes exigem que ela transite rapidamente entre Irene e Amélie, alternando sotaques, posturas e até mesmo a forma de caminhar. Fernanda tem recebido orientação de diretores e preparadores de elenco para garantir que a transição seja suave e que cada personagem mantenha sua identidade única. A novela Coração acelerado, exibida no horário nobre, tem conquistado o público com sua trama envolvente e personagens complexos.

A loja de empadão goiano, ponto central da história, representa não apenas um negócio familiar, mas também um elo entre as tradições de Goiás e as novidades trazidas por Amélie da França. Fernanda Pimenta, natural de Goiânia, vê nesse papel uma forma de homenagear sua terra natal, ao mesmo tempo em que explora novas facetas de sua atuação. Com mais de duas décadas dedicadas à televisão e ao teatro, ela considera este um dos momentos mais marcantes de sua carreira.

A dobradinha de personagens promete render cenas emocionantes e surpreender o telespectador, mostrando toda a versatilidade da atriz. Enquanto Irene lida com os desafios do dia a dia na loja, Amélie traz consigo segredos e uma visão de mundo que vão agitar a pacata Bom Retorno. A expectativa é que a atuação de Fernanda seja um dos grandes destaques da trama





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