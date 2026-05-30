Atriz Cássia Fragelli compartilha sua experiência em testar para a cinebiografia de Luisa Sonza

A atriz Cássia Fragelli compartilhou sua experiência em testar para a cinebiografia da cantora Luisa Sonza, expressando sua frustração com o processo de teste e a falta de oportunidades para artistas desconhecidos.

A atriz Cássia Fragelli compartilhou em suas publicações no X, antigo Twitter, sua experiência em testar para a cinebiografia da cantora Luisa Sonza . Ela contou que fez teste para o papel, mas não recebeu retorno sobre seu desempenho.

Cássia afirmou que é uma das muitas atrizes que testam para produções audiovisuais, mas geralmente os artistas já conhecidos são escolhidos para os papéis. Ela expressou sua frustração com o processo de teste, afirmando que é desgastante e que muitas vezes os artistas são escolhidos sem que haja uma avaliação justa de seu trabalho. Cássia também mencionou que fez apenas dois testes nos últimos dois anos e que ambos foram semelhantes à sua experiência com a cinebiografia de Luisa Sonza.

Ela deseja sucesso à atriz e ao filme, mas também expressou sua desilusão com o processo de teste e a falta de oportunidades para artistas desconhecidos. A cinebiografia de Luisa Sonza, intitulada 'Cássia - O Filme', seguirá a trajetória da cantora em sua vida pública e pessoal, recriando grandes marcos de sua carreira e rememorando momentos íntimos.

As filmagens da produção têm previsão de início para outubro e contarão com roteiro por Bia Crespo e Fernando Bonassi, e produção da Migdal Filmes, H2O Produções e da Diadorim Ideias. Cássia Fragelli é uma atriz maravilhosa e uma grande fã de Luisa Sonza, e deseja que a atriz tenha um momento maravilhoso gravando o filme. Ela também expressou sua esperança de que o filme seja um sucesso e que a atriz seja reconhecida pelo seu trabalho.

A produção do filme é uma oportunidade para a atriz se destacar e mostrar seu talento, e Cássia deseja que ela tenha sucesso e reconhecimento por seu trabalho. A cinebiografia de Luisa Sonza é uma produção que seguirá a trajetória da cantora em sua vida pública e pessoal, e que recriará grandes marcos de sua carreira e rememorará momentos íntimos.

A atriz Cássia Fragelli deseja sucesso à atriz e ao filme, e expressou sua desilusão com o processo de teste e a falta de oportunidades para artistas desconhecidos. A produção do filme é uma oportunidade para a atriz se destacar e mostrar seu talento, e Cássia deseja que ela tenha sucesso e reconhecimento por seu trabalho





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