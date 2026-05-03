Atraso no show de Shakira no Rio de Janeiro: preocupação com a saúde do pai da cantora

Show de Shakira no Rio de Janeiro atrasa devido a uma questão pessoal, com rumores de que o pai da cantora, William Mebarack Chadid, estaria enfrentando problemas de saúde. A artista expressou preocupação com a saúde do pai em suas redes sociais.

A apresentação de Shakira no Rio de Janeiro, no último sábado, foi marcada por um atraso significativo de uma hora e vinte minutos, gerando grande repercussão nas redes sociais e especulações sobre os motivos.

O show, programado para começar às 21h45, só iniciou às 23h05, deixando muitos fãs ansiosos e curiosos sobre o que teria ocorrido. Rapidamente, a internet se encheu de comentários e teorias, com um rumor em particular ganhando força: um possível problema de saúde do pai da cantora, William Mebarack Chadid, de 94 anos.

De acordo com informações divulgadas pelo jornal Correio Braziliense, uma fonte ligada à organização do evento teria confirmado que o patriarca da família Shakira estaria enfrentando um mal-estar pouco antes da artista subir ao palco. A notícia levantou preocupações entre os fãs, que demonstraram solidariedade à cantora e à sua família.

Aparentemente, ao ser informada sobre a condição de saúde do pai, Shakira teria solicitado um tempo para se recuperar emocionalmente e dar suporte à família, o que resultou no atraso do show. A organização do evento, ao ser questionada pela CNN Brasil, limitou-se a informar que o atraso foi motivado por 'uma questão pessoal', sem entrar em detalhes sobre o ocorrido. Essa postura contribuiu para aumentar ainda mais a especulação e a curiosidade do público.

William Mebarack Chadid é uma figura importante na vida de Shakira, sendo o responsável por transmitir a herança libanesa à cantora. Filho de imigrantes do Líbano, ele se mudou com a família para a Colômbia ainda na infância, estabelecendo-se em Barranquilla, cidade natal de Shakira. Ao longo de sua vida, William exerceu diversas profissões, atuando como joalheiro, comerciante, professor, jornalista e escritor.

Ele também trabalhou em jornais e rádio, e publicou um livro de memórias intitulado 'Al Viento y Al Azar' em 2013. Sua paixão pela escrita influenciou a filha, despertando seu interesse pela composição musical. Em julho de 2024, Shakira utilizou suas redes sociais para compartilhar a preocupação com a saúde fragilizada do pai, revelando que precisou retornar a Barranquilla em caráter de emergência para estar ao seu lado.

Ela expressou sua gratidão à equipe médica da Clínica Iberoamerica e à força de sua mãe, que tem sido um apoio constante ao patriarca. A cantora também agradeceu aos fãs pelo apoio e carinho, ressaltando a importância da união e da solidariedade neste momento difícil. A mensagem de Shakira demonstra a forte ligação familiar que ela possui e a importância de seu pai em sua vida.

A situação reacendeu o debate sobre a importância de priorizar a família e a saúde em momentos de adversidade, e gerou uma onda de mensagens de apoio à cantora e à sua família





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