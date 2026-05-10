A repercussão foi tanta que chegou ao próprio ator. José Loreto, de 41 anos, entrou na brincadeira, pediu ajuda nas redes para encontrar o ‘clone’ e protagonizou uma chamada de vídeo com Lorran. O encontro virtual rendeu prints, publicação colaborativa e uma legenda poética do artista. ‘Coincidências são os abraços que o acaso nos dá quando menos esperamos’, escreveu Loreto ao compartilhar o registro com o novo ‘irmão’.

Ator José Loreto leva sósia ao dentista, e Lorran Galdino ganha novo sorriso; veja antes e depois — Foto: Instagram/reprodução Nos comentários, o ator Dudu Azevedo , que já havia se pronunciado quando a história estourou, deixou um simples 'Excelente'.

Loreto comentou: 'Dudu, meu amigo, foi o primeiro a tentar ajudar com dentista. Obrigado meu irmão.

' David Junior resumiu o sentimento geral: 'Como a vida nos surpreende diariamente. Se reconhecer no outro já é um movimento glorioso.

' Suzy Lopes declarou que está 'acompanhando cada capítulo dessa história linda'. Gringa que viralizou por ler Machado de Assis vira fã do Brasil e está apaixonada por 'Chocolate com Pimenta': 'Como eu sofro





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