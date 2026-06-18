Ator Júlio Cesar Ferreira leva espetáculo a Portugal com companhia Os Ciclomáticos

Júlio Cesar Ferreira, premiado ator de São João de Meriti, viaja à Europa com a companhia Os Ciclomáticos para apresentar Grand Circo Teatro Malasartes em Portugal.

O ator, diretor e produtor cultural Júlio Cesar Ferreira está de malas prontas para viajar para a Europa, onde, junto com a companhia de teatro Os Ciclomáticos , fará apresentações em Portugal a partir da semana que vem.

Dessa vez, o grupo mostrará o espetáculo Grand Circo Teatro Malasartes, escrito e dirigido por Ribamar Ribeiro. Nascido e criado em São João de Meriti, Júlio Cesar Ferreira, de 49 anos, tem na bagagem o prêmio de melhor ator coadjuvante no Festival Abaré de Teatro Itinerante, em Mongaguá, São Paulo.

Em entrevista, ele destacou a honra de retornar à Europa e se apresentar em Portugal, lembrando que a companhia Os Ciclomáticos, que completa 30 anos, já se apresentou no continente nos dois últimos anos. A companhia é descrita por ele como uma família, sempre preparada para as apresentações. O teatro entrou na vida de Júlio César aos oito anos, quando assistiu a uma peça no antigo Colégio Sobec, em Vilar dos Teles, bairro de São João de Meriti.

Aos 15, começou a dançar em um grupo na própria escola, chamando a atenção do diretor Sidney Portela, do grupo teatral Além da Arte, que o convidou para fazer teatro. Sua primeira apresentação foi no Sesc de Meriti com a peça Coisas de Família, em 1993. Desde então, ele nunca mais parou. Júlio César sonha em implantar um projeto cultural em São João de Meriti, sua cidade natal, para incentivar novos talentos e democratizar o acesso à arte.

O ator acredita que a cultura é uma ferramenta poderosa de transformação social e quer retribuir à comunidade que o viu crescer. O espetáculo Grand Circo Teatro Malasartes promete encantar o público português com uma mistura de circo, teatro e dramaturgia popular. A turnê inclui apresentações em várias cidades de Portugal, e a companhia Os Ciclomáticos espera levar a cultura brasileira para além das fronteiras.

Júlio César ressalta a importância de manter viva a tradição teatral e de valorizar os artistas brasileiros no exterior. Com mais de três décadas de carreira, ele se sente realizado por poder representar seu país e sua cidade em palcos internacionais. A viagem representa não apenas um marco profissional, mas também pessoal, pois ele leva consigo a história e a resistência da arte feita na periferia





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