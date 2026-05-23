Atlético vs Corinthians: VITÓRIA pozitÃ£ vai ao Brasileiro

O Atlético tem um compromisso difícil fora de casa pelo Campeonato Brasileiro, enfrentando o Corinthians no domingo (24) às 18h30 na Neo Química Arena, válida pela 17ª rodada da competição. O técnico Eduardo Domínguez não terá novos desfalques além dos já conhecidos, como Gustavo Scarpa e Patrick, enquanto Victor Hugo pode atuar depois de lesão e edema influência. A tendência na defesa será a manutenção do sistema com três zagueiros, com Natanael, Ruan e Alonso como titulares, mas Lyanco também aparece como opção e briga por uma vaga no setor defensivo.
O Atlético tem um compromisso difícil fora de casa pelo Campeonato Brasileiro , enfrentando o Corinthians no domingo (24) às 18h30 na Neo Química Arena, válida pela 17ª rodada da competição.
O técnico Eduardo Domínguez não terá novos desfalques além dos já conhecidos, como Gustavo Scarpa, que também ficou fora do jogo contra o Cienciano e não deve retornar antes da pausa para a Copa do Mundo. O meia sofreu uma artroscopia no joelho direito para a retirada de um fragmento solto e segue em recuperação. Outro desfalque é Patrick, que também passou por cirurgia no início de abril e ainda não tem condições de jogo.
No entanto, o Atlético pode ter um reforço importante, com Victor Hugo liberado pelo departamento médico e que chegou a atuar por alguns minutos contra o Cienciano e pode reassumir a titularidade após a lesão no edema na coxa. A tendência na defesa será a manutenção do sistema com três zagueiros, com Natanael, Ruan e Alonso como titulares, mas Lyanco também aparece como opção e briga por uma vaga no setor defensivo.
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