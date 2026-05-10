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Atlético Mineiro vence Botafogo por 1 x 0 e garante posição no Top 3

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Atlético Mineiro vence Botafogo por 1 x 0 e garante posição no Top 3
Atlético MineiroBotafogoMateus Cassierra
📆5/10/2026 7:53 PM
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O Atlético Mineiro ficou com o pontapé inicial em casa do Botafogo, pressionando o adversário e conseguindo abrir o placar com Matheus Cassierra. Na etapa final, os visitantes responderam com gol de Júnior Alonso, que aproveitou um cruzamento de Bereng, mas não conseguiram aumentar a vantagem. O time mineiro, categórico no primeiro tempo, mesmo com as oportunidades desperdiçadas, conseguiu vencer o Botafogo por 1 x 0 e garantir a posição número 3 no Campeonato Brasileiro, ajudando a especular um início de temporada top.

O jogo entre Botafogo e Atlético Mineiro terminou com um placar goleador a favor dos visitantes, com Mateus Cassierra anotando o único tento do jogo.

O resultado, em casa do seu maior rival, reforça a boa fase do Atlético Mineiro em 2023. O Botafogo, em sua última visita ao Mineirão, sofreu a primeira derrota da temporada e, mais uma vez, viu o seu goleador central Tomás Cuello perder uma grande oportunidade. Na etapa final, Câmara ainda assustou o gol do Atlético Mineiro com um chute de fora da área.

Em um jogo equilibrado, o Atlético Mineiro saiu mais pressionado e abriu o marcador com um belo gol de Matheus Cassierra, após bela assistência de Berend. O Botafogo respondeu com um golaço de Júnior Alonso, que aproveitou um cruzamento de Berend.

No entanto, a equipe tricolor não conseguiu ampliar a vantagem em um jogo onde ambos os lados tiveram boas oportunidades. **Chances perdidas:** *Tomás Cuello (Atlético Mineiro), finalização com o pé esquerdo do lado direito da área *Alexander Barboza (Botafogo), finalização com o pé esquerdo de mais de 30 metros *Júnior Alonso (Atlético Mineiro), cabeçada do meio da área *Renan Lodi (Atlético Mineiro), finalização com o pé esquerdo de fora da áre

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