Atlético-MG vence Cruzeiro em clássico emocionante no Mineirão

📆5/3/2026 2:20 AM
O Atlético-MG derrotou o Cruzeiro por 3 a 1 em um jogo marcado por gols, expulsões e tensão no Mineirão. Alan Minda, Cassierra e Maycon marcaram para o Galo, enquanto Kaio Jorge descontou para a Raposa. Com o resultado, o Atlético-MG subiu para a 11ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro.

O Atlético-MG venceu o Cruzeiro por 3 a 1 no Mineirão , na noite deste sábado (2), em um clássico marcado por gols e expulsões. Os gols do Galo foram marcados por Alan Minda, Cassierra e Maycon, enquanto Kaio Jorge descontou para a Raposa.

A partida também teve três expulsões: duas do Cruzeiro (Kaiki e Arroyo) e uma do Atlético-MG (Lyanco). Com o resultado, o Atlético-MG subiu para a 11ª posição na tabela do Campeonato Brasileiro, com 17 pontos, enquanto o Cruzeiro permaneceu na 14ª colocação, com 16 pontos. O jogo começou com o Cruzeiro dominando a posse de bola, mas foi o Atlético-MG que abriu o placar em uma rápida jogada de contra-ataque.

Bernard arrancou pela esquerda, passou para Lodi, que cruzou, e Cassierra escorou para Alan Minda marcar o primeiro gol. O Galo continuou perigoso nos contra-ataques, e aos 21 minutos do primeiro tempo, Kaiki derrubou Minda na área. O árbitro, após revisão no VAR, marcou pênalti, e Maycon converteu, ampliando para 2 a 0. O Cruzeiro só conseguiu finalizar no gol adversário aos 40 minutos, quando Gerson chutou de fora da área e Everson defendeu.

Na segunda etapa, o Cruzeiro voltou com mais intensidade, mas sem eficiência no ataque. Aos 21 minutos, a situação piorou para a Raposa quando Arroyo recebeu dois cartões amarelos em dois minutos e foi expulso. Pouco depois, Cassierra cabeceou um cruzamento de Lodi e fez 3 a 0. O clima no campo ficou tenso quando Kaiki deu uma entrada forte em Natanael e Lyanco, do Atlético-MG, também recebeu dois cartões amarelos e foi expulso por uma entrada em Bruno Rodrigues.

Aos 39 minutos, Kaio Jorge diminuiu o placar para o Cruzeiro com um pênalti. Alan Minda foi fundamental para a vitória do Atlético-MG, marcando o primeiro gol e sofrendo o pênalti do segundo. Já Arroyo teve uma atuação decepcionante, cometendo erros no meio-campo e sendo expulso na segunda etapa. O clássico no Mineirão foi um dos jogos mais emocionantes da rodada do Campeonato Brasileiro, com momentos de tensão e decisões polêmicas da arbitragem

