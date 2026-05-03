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Atlético-MG vence Cruzeiro em clássico acirrado com três expulsões e 11 cartões amarelos

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Atlético-MG vence Cruzeiro em clássico acirrado com três expulsões e 11 cartões amarelos
Atlético-MGCruzeiroClássico Mineiro
📆5/3/2026 2:52 AM
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O Atlético-MG derrotou o Cruzeiro por 3 a 1 no Mineirão em um jogo marcado por tensão, três expulsões e 11 cartões amarelos. O clássico mineiro foi emocionante, com momentos de grande intensidade e decisões controversas que mantiveram os torcedores em alerta.

O Atlético-MG conquistou uma vitória emocionante sobre o Cruzeiro por 3 a 1 no Mineirão, em um clássico marcado por tensão e polêmicas. O jogo, que começou com o Cruzeiro dominando a posse de bola, rapidamente se transformou em uma batalha acirrada, com três expulsões e 11 cartões amarelos distribuídos entre as duas equipes.

A partida foi um verdadeiro espetáculo de emoções, com momentos de grande intensidade e decisões controversas que mantiveram os torcedores em estado de alerta constante. O primeiro tempo foi marcado por uma rápida virada do Atlético, que abriu o placar aos 10 minutos com um gol de Alan Minda, após um cruzamento de Lodi. Aos 28 minutos, o Galo ampliou a vantagem com um pênalti convertido por Maycon, após revisão do VAR.

O Cruzeiro, apesar de ter mais de 70% da posse de bola, só conseguiu finalizar no gol adversário aos 40 minutos, com um chute de Gerson. A equipe celeste tentou reagir, mas a defesa do Atlético se mostrou sólida, e o time alvinegro manteve o controle da partida. No segundo tempo, a tensão aumentou ainda mais.

O Cruzeiro perdeu dois jogadores em questão de minutos: primeiro, o atacante Arroyo foi expulso após receber dois cartões amarelos em rápida sucessão, e logo depois, o lateral Kaiki recebeu um cartão vermelho direto por uma entrada violenta em Natanael. O Atlético aproveitou a desvantagem numérica para ampliar o placar com um terceiro gol de Cassierra, aos 21 minutos.

A equipe celeste, já desfalcada, viu o clima no campo se tornar ainda mais aceso quando Lyanco, do Atlético, também foi expulso por dois cartões amarelos. O jogo terminou com o Cruzeiro reduzindo o placar com um pênalti convertido por Kaio Jorge, mas não foi suficiente para evitar a derrota. O clássico mineiro deixou um gosto amargo para os torcedores do Cruzeiro, que viram seu time sofrer com a expulsão de três jogadores e uma derrota dolorosa.

Já os torcedores do Atlético comemoraram a vitória, que pode ser crucial na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro. O jogo também serviu como um alerta para a necessidade de mais controle emocional por parte dos jogadores, especialmente em partidas de alta pressão como essa. A arbitragem, por sua vez, foi alvo de críticas por parte de ambos os lados, que reclamaram de decisões polêmicas durante a partida.

Além das expulsões e dos gols, o jogo também foi marcado por momentos de tensão entre os jogadores, como a discussão entre Lyanco e Renan Lodi após a expulsão do zagueiro. Esses incidentes reforçam a rivalidade histórica entre os dois times e mostram como o clássico mineiro sempre reserva emoções fortes para os torcedores.

O Atlético, agora, volta a campo com mais confiança, enquanto o Cruzeiro terá que se reorganizar para os próximos compromissos, especialmente com a ausência de jogadores importantes devido às expulsões

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