Atlético-MG sofre derrota pesada para o Flamengo e técnico aponta erros para correção

O Atlético-MG foi goleado pelo Flamengo por 4 a 0 no Brasileirão. O técnico Eduardo Domínguez analisou o desempenho da equipe, destacando a necessidade de melhorar a finalização e a agressividade em campo. A equipe busca reação para as próximas partidas.

O Atlético-MG sofreu uma pesada derrota para o Flamengo por 4 a 0 no último domingo (26), em jogo disputado na Arena MRV, válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Após o confronto, o técnico Eduardo Domínguez fez uma análise detalhada do desempenho do time, destacando os erros cometidos e os ajustes necessários para as próximas partidas. Domínguez afirmou que, diferentemente dos jogos anteriores, a criação de jogadas não foi o principal problema da equipe. Segundo ele, o Atlético teve um bom desempenho no setor ofensivo, criando oportunidades, mas pecou na finalização e no 'acabamento' das jogadas, o que foi decisivo para o resultado negativo.

O treinador ressaltou que o time não soube aproveitar as chances criadas, enquanto o Flamengo, mesmo com menos oportunidades, foi mais eficiente dentro da área: 'Fizemos um bom jogo no ataque. Criamos situações, talvez até mais que o rival. O problema não foi a criação, mas a finalização. Eles chegaram poucas vezes à área, mas marcaram quatro gols.

Nós também chegamos, mas não conseguimos concretizar'. Domínguez também demonstrou confiança no elenco, enfatizando a necessidade de reação imediata após a derrota. Ele destacou que a equipe precisa manter a tranquilidade e continuar trabalhando para evoluir.

Além disso, apontou que o time deve melhorar a agressividade tanto na defesa quanto no ataque, já que, apesar da boa criação de jogadas, a falta de eficiência na finalização e na marcação foi um dos principais fatores para a derrota. O técnico ainda reforçou que o Atlético precisa se levantar forte e acreditar no trabalho realizado, mesmo diante das críticas.

A próxima partida do Atlético será contra o Palmeiras, em um confronto crucial para a equipe mineira, que busca se recuperar no campeonato. Os torcedores esperam que as correções apontadas por Domínguez sejam implementadas e que o time consiga um resultado positivo para retomar a confiança





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