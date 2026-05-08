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Atlético-MG prepara despedida emocionante para Hulk antes da partida contra o Botafogo

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Atlético-MG prepara despedida emocionante para Hulk antes da partida contra o Botafogo
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📆5/8/2026 2:23 PM
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O Atlético-MG organiza uma série de homenagens para se despedir de Hulk, que foi anunciado como novo reforço do Fluminense. A despedida ocorrerá antes da partida contra o Botafogo, na Arena MRV, com ações especiais, exibição de momentos marcantes e discurso do jogador.

O torcedor do Atlético-MG terá neste domingo a última oportunidade de se despedir de Hulk , um dos maiores ídolos da história do clube. O atacante, que foi anunciado como novo reforço do Fluminense na última terça-feira (8), receberá uma série de homenagens antes da partida contra o Botafogo , na Arena MRV, em duelo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro .

O confronto está marcado para as 16h, mas antes do início do jogo, o Atlético e sua patrocinadora máster, a H2Bet, promoverão diversas ações especiais em sua homenagem. Nos telões da Arena MRV, serão exibidos os melhores gols, lances e momentos marcantes da trajetória de Hulk com a camisa alvinegra, relembrando os títulos e conquistas do jogador pelo Galo.

Além disso, o clube preparou homenagens no gramado, com a entrega de lembranças ao atacante, seguido de um discurso de despedida para a torcida atleticana. A H2Bet também preparou ações para os torcedores presentes no estádio, como a distribuição de faixas com mensagens em homenagem à trajetória do jogador e a exibição de um mosaico 3D nas arquibancadas. A patrocinadora ainda realizará ativações especiais para a torcida na esplanada do estádio antes da partida.

Segundo dados divulgados pelo Atlético no fim dessa quinta-feira (8), cerca de 16 mil torcedores já confirmaram presença para o jogo contra o Botafogo. Os ingressos ainda estão à venda com preços promocionais, a partir de R$ 29,90 no setor Inter Norte e R$ 35,00 no Inter Sul para sócios do programa Galo Na Veia, incluindo a modalidade gratuita GNV da Massa.

Hulk deixou uma marca indelével no Atlético-MG, sendo um dos principais responsáveis por conquistas importantes do clube nos últimos anos. Sua despedida será um momento emocionante para a torcida, que poderá reviver os melhores momentos do jogador com a camisa alvinegra. O clube preparou tudo para que a homenagem seja digna de um verdadeiro ídolo, com ações que envolvem desde a exibição de vídeos até a interação direta com os torcedores.

A Arena MRV promete estar lotada para celebrar a passagem de Hulk pelo Atlético-MG e desejar boa sorte ao jogador em sua nova jornada no Fluminense

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