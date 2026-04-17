Atlético-MG Conquista Vitória Dramática Sobre o Juventud e Soma Primeiros Pontos na Sul-Americana

Em uma partida eletrizante na Arena MRV, o Atlético Mineiro superou o uruguaio Juventud por 2 a 1, com gol decisivo de Cassierra nos minutos finais. Bernard abriu o placar, mas o time alvinegro teve que lutar para garantir a primeira vitória na Copa Sul-Americana.

O Atlético Mineiro estreou com vitória na Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (16), batendo o Juventud , do Uruguai, por 2 a 1 em um confronto disputado na Arena MRV. O gol salvador veio nos minutos finais, com Cassierra selando o triunfo que soma os primeiros pontos do Galo na competição continental. Bernard foi o responsável por abrir o placar para a equipe mineira, mas os uruguaios conseguiram o empate com Facundo Pérez, deixando a torcida alvinegra apreensiva.

A partida começou com o Atlético Mineiro impondo um ritmo ofensivo, buscando desde cedo imprimir sua força dentro de casa. Aos seis minutos, um lance gerou polêmica: Cauã Soares foi derrubado na área, mas o árbitro mandou o jogo seguir, sem sequer consultar o VAR inicialmente. A intervenção da tecnologia foi solicitada, porém, após análise, a decisão de campo foi mantida, gerando insatisfação entre os jogadores e a torcida atleticana. O lance, embora não revertido em pênalti, deu o tom de uma partida que prometia ser mais equilibrada do que o esperado. Após a confusão inicial, o jogo tomou um ritmo mais estudado, com o Atlético concentrando a posse de bola, mas esbarrando em uma defesa uruguaia bem postada e organizada. As tentativas de jogadas mais incisivas se mostravam difíceis de serem concretizadas, e o time da casa produziu poucas chances claras até o apagar das luzes do primeiro tempo. A eficiência ofensiva foi um ponto a ser aprimorado, e a falta de criatividade em determinados momentos da construção das jogadas ficou evidente, impedindo que o Galo levasse real perigo à meta adversária. No entanto, no apagar das luzes da primeira etapa, o Atlético Mineiro conseguiu romper a resistência uruguaia. Em uma jogada mais direta e vertical, um lançamento de Cuello nas costas da defesa encontrou Bernard em excelente condição. O camisa 10 demonstrou categoria ao dominar a bola, superar a marcação do zagueiro com habilidade e finalizar com precisão, deslocando o goleiro Sosa e abrindo o placar para o alívio da torcida. Na volta para o segundo tempo, o Atlético Mineiro sofreu um balde de água fria logo no início, sendo punido por um erro crasso na saída de bola. Everson, em uma tentativa de passe para Ruan, acabou falhando na execução, cedendo a bola nos pés do ataque do Juventud. A equipe uruguaia foi rápida em capitalizar a oportunidade, trabalhou a jogada com eficiência dentro da área e encontrou Facundo Pérez, que não perdoou, finalizando para o fundo das redes e empatando a partida. O gol sofrido no início da etapa complementar pareceu abalar a equipe mineira, que a partir dali teve consideráveis dificuldades para retomar o controle do jogo e impor seu ritmo. A construção das jogadas voltou a ser um problema, com visível falta de criatividade e uma certa desorganização em seu setor ofensivo. O Juventud, bem posicionado taticamente e aproveitando a instabilidade do adversário, conseguiu neutralizar as investidas do Atlético e ainda levava perigo explorando os contra-ataques em velocidade, mostrando que a vitória estava longe de ser garantida. O tempo passava, e a angústia começava a tomar conta da torcida quando, nos minutos finais, o Atlético Mineiro, em um lampejo de inspiração e com um cruzamento certeiro de Cuello, conseguiu encontrar o gol que garantiu a vitória. Cassierra, mostrando oportunismo, antecipou-se à marcação e, com um cabeceio firme, deslocou o goleiro uruguaio, selando o triunfo e amenizando uma atuação que foi abaixo do esperado em muitos momentos. A equipe alvinegra demonstrou resiliência ao buscar o resultado mesmo sem apresentar um futebol convincente. Com a vitória, o Atlético Mineiro agora se prepara para os próximos desafios. Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo compromisso está marcado para o domingo (19), às 16h, onde enfrentará o Coritiba pela 12ª rodada. Já pela Copa Sul-Americana, o Galo retorna a campo no dia 29, quarta-feira, às 21h30, para encarar o Cienciano no Peru, em busca de consolidar sua posição no grupo e avançar na competição continental. A equipe precisa demonstrar mais consistência e evolução tática para atingir seus objetivos nas competições que disputa. A atuação contra o Juventud serviu como um alerta, mas também como um ponto de partida para ajustes necessários visando um desempenho mais convincente e resultados mais expressivos nas próximas partidas. A força da torcida na Arena MRV foi fundamental para empurrar o time nos momentos de maior dificuldade, evidenciando a importância do apoio para o grupo





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