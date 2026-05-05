Atleta de jiu-jítsu Brenda Larissa denuncia abusos sofridos com o professor Melqui Galvão

Brenda Larissa acusa Melqui Galvão de abusos que duraram 14 anos. Já são pelo menos quatro atletas a denunciarem o professor de jiu-jítsu. Melqui está preso em Manaus aguardando transferência para São Paulo.

A atleta de jiu-jítsu Brenda Larissa trouxe à tona novas e chocantes revelações sobre abusos sofridos nas mãos do professor Melqui Galvão , de 47 anos.

Em um vídeo publicado em sua rede social na noite de segunda-feira (4), Brenda detalha, com grande emoção e coragem, uma série de abusos que perduraram por 14 anos durante seu treinamento sob a orientação de Melqui. A atleta iniciou seu relato afirmando que estava ali para compartilhar os anos de tortura que suportou, expondo a violência e o trauma que marcaram sua vida.

A denúncia de Brenda se soma a um crescente número de relatos de vítimas, consolidando um quadro alarmante de abuso de poder e violência sexual no meio do jiu-jítsu. A atleta também revelou que sua irmã também foi vítima dos abusos de Melqui Galvão, ampliando a dimensão da gravidade dos crimes cometidos pelo professor. Ambas já prestaram depoimento formal às autoridades em Manaus, buscando justiça e apoio para superar os traumas.

A prisão de Melqui Galvão foi inicialmente decretada pela Justiça de São Paulo após o relato da primeira vítima, uma atleta de 17 anos que denunciou ter sido abusada durante um campeonato de jiu-jítsu realizado na Itália em fevereiro. A decisão judicial visava garantir a segurança da vítima e evitar que Melqui pudesse continuar a praticar seus abusos.

O professor foi preso em Manaus, capital do estado do Amazonas, onde residia, e aguarda a transferência para um presídio em São Paulo, onde responderá pelos crimes que lhe são imputados. A situação de Melqui é complexa, pois além de ser um renomado professor de jiu-jítsu e pai do campeão Mica Galvão, ele também exerce a função de policial civil no Amazonas, recebendo salário do estado.

No entanto, ele mantinha residência e uma de suas academias em Jundiaí, no interior de São Paulo, o que levanta questionamentos sobre sua dedicação ao serviço público e a utilização de recursos estatais. Com o depoimento de Brenda Larissa, o número de atletas que denunciaram Melqui Galvão por violência sexual já chega a pelo menos quatro.

Essa onda de denúncias evidencia a necessidade urgente de combater a cultura do silêncio e do acobertamento que muitas vezes protege agressores em ambientes esportivos. A coragem de Brenda e das demais vítimas em romper o silêncio e expor seus traumas é fundamental para que outros casos sejam denunciados e para que Melqui Galvão seja responsabilizado por seus atos.

A repercussão do caso tem gerado grande comoção e indignação na comunidade do jiu-jítsu, que se vê diante de um momento de reflexão e transformação. É crucial que as autoridades competentes investiguem a fundo todas as denúncias, ofereçam apoio psicológico e jurídico às vítimas e implementem medidas preventivas para evitar que novos casos de abuso ocorram.

A luta por um esporte mais seguro e justo para todos continua, e a voz das vítimas é essencial para construir um futuro livre de violência e opressão. O depoimento completo de Brenda Larissa está disponível em sua conta no Instagram, onde ela compartilha sua história e busca apoio da comunidade





sbtnews / 🏆 25. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Jiu-Jítsu Abuso Sexual Melqui Galvão Brenda Larissa Denúncia Violência Esporte Manaus São Paulo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mestre de jiu-jítsu é acusado de assediar sexualmente alunas adolescentesO Fantástico exibiu denúncias de manipulação, ameaça e abuso sexual contra menores por parte do treinador Melqui Galvão. Vítimas relatam assédio, restrição alimentar e intimidação, enquanto a polícia investiga um possível padrão de conduta abusiva ao longo dos anos.

Read more »

Professor de jiu-jítsu preso por abuso sexual já foi acusado de homicídio no AMMelqui Galvão, investigador da Polícia Civil e treinador de jiu-jítsu, foi preso por suspeita de abuso sexual contra uma aluna. Ele já havia sido acusado pelo MP-AM de homicídio qualificado em 2011, durante a operação 'Cachoeira Limpa', que investigava uma rede de pedofilia. O caso envolveu a morte do empresário Fernando Pontes, conhecido como 'Ferrugem', em circunstâncias controversas.

Read more »

Polícia apreende quarto adolescente envolvido no caso de abuso contra crianças na zona leste de SPO fato como ele é. Notícias 24h, Ao Vivo, do Brasil e do Mundo sobre política, economia, internacional, saúde, tecnologia, educação e meio ambiente.

Read more »

Vozes da Copa: Galvão Bueno projeta Brasil na Copa e avalia impacto de AncelottiGalvão analisa chances do Brasil na Copa do Mundo, fala sobre Ancelotti e expôe sua opinião sobre Neymar em entrevista exclusiva ao Lance!.

Read more »

Esposa de Lucas Moura faz desabafo emocionante após lesão de jogadorA esposa de Lucas Moura, Larissa Saad Moura, fez uma publicação em seu Instagram nesta segunda (4) em apoio ao jogador.

Read more »

Às vésperas da Copa do Mundo, Galvão Bueno passa por procedimento cirúrgicoGalvão Bueno passou por procedimentos cirúrgicos para correção de catarata nos dois olhos. As cirurgias aconteceram no sábado (2)...

Read more »