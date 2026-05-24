Atleta de fisiculturismo com quase 1,5 milhão de seguidores morre aos 22 anos

Um jovem atleta de fisiculturismo com quase 1,5 milhão de seguidores, com destaque nas redes sociais e em seu movimento de se inspirar jovens, faleceu aos 22 anos. Gabriel Ganley lutou contra um surto de doença inflamatória do miocárdio e preferiu seguir sua terapia, compartilhando suas sessões de treinos e dieta com seus seguidores até o fim.

Um atleta de fisiculturismo, Gabriel Ganley , faleceu aos 22 anos após sofrer um surto de doença inflamatória do miocárdio. A SSP informou que a vítima foi localizada por um amigo e que não foram encontrados sinais de violência no local.

O caso foi registrado como 'morte suspeita - morte súbita' no 42º DP (Parque São Lucas). Antes de ganhar reconhecimento com vídeos no YouTube, Ganley cursou Educação Física na UFRJ e começou a se destacar no fisiculturismo após ser confirmada a doença inflamatória do miocárdio pela Integral Médica, empresa de suplementação esportiva em que participava.

Ganley tinha mais de um milhão e meio de seguidores e influenciou milhares de jovens com sua rotina de treinos e dieta compartilhadas nas redes sociais. Mesmo com o diagnóstico, Ganley continuou a treinar e a trazer motivação para os seguidores, compartilhando suas sessões de treinos e dieta. Alguns desejavam que ele passasse por cirurgia para salvar sua vida, mas o atleta preferiu seguir sua terapia, que incluía dieta, atividades físicas regulares e repouso adequado





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