Atleta brasileira morre durante etapa de natação do Ironman Texas

Mara Flávia Araújo, de 38 anos, natural de São Paulo, faleceu enquanto competia no Ironman Texas, nos Estados Unidos. A atleta desapareceu durante a prova de natação no Lago Woodlands e seu corpo foi localizado horas depois. A organização do evento confirmou a morte e expressou condolências à família.

Uma atleta brasileira de 38 anos, identificada como Mara Flávia Araújo , residente em São Paulo, faleceu tragicamente neste sábado, 18 de maio, enquanto participava da etapa de natação do Ironman Texas , nos Estados Unidos.

A prova teve início programado para as 6h30 no North Shore Park, com um percurso desafiador de aproximadamente 3,9 quilômetros no Lago Woodlands, cujas águas registravam uma temperatura em torno de 23 °C.

Segundo relatos de veículos de imprensa norte-americanos, o Gabinete do Xerife do Condado de Montgomery e o Corpo de Bombeiros de Woodlands foram acionados por volta das 6h, após o desaparecimento da competidora durante o trecho aquático. As autoridades indicaram que a visibilidade reduzida sob a água complicou significativamente os esforços de busca.

Contudo, com o emprego de tecnologia de radar, a atleta foi localizada. Seu corpo foi retirado do Lago Woodlands, na área do Northshore Park, por volta das 9h, conforme divulgado pela emissora FOX.

A organização do evento confirmou o lamentável ocorrido por meio de suas redes sociais, expressando profunda solidariedade à família e aos amigos da competidora. Em nota oficial, a organização declarou: Estamos tristes por confirmar a morte de uma participante da corrida durante a parte de natação do triatlo IRONMAN Texas de hoje. Enviamos as nossas mais sinceras condolências à família e amigos do atleta e vamos oferecer-lhes o nosso apoio à medida que passam por este momento tão difícil. Nosso agradecimento vai para os socorristas pela ajuda.

A irmã da atleta, Melissa Araújo, compartilhou com o portal G1 que Mara dedicava-se a competições de triatlo há aproximadamente uma década e já havia participado de outras edições do Ironman, demonstrando sua paixão e experiência no esporte.

Até o momento, a causa exata do óbito não foi oficialmente divulgada pelas autoridades ou pela organização do evento. Informações sobre os trâmites funerários e o possível sepultamento no Brasil ainda não estão disponíveis





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