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Ativista Brasileiro Thiago Ávila Detido em Israel Após Interceptação da Flotilha para Gaza

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Ativista Brasileiro Thiago Ávila Detido em Israel Após Interceptação da Flotilha para Gaza
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📆5/2/2026 9:30 PM
📰Terranoticiasbr
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O ativista brasileiro Thiago Ávila, organizador da 'Flotilha para Gaza', permanece detido em Israel sob suspeita de atividades ilegais após a interceptação da flotilha em águas internacionais. A ação gerou condenação internacional e denúncias de violência.

O ativista brasileiro Thiago Ávila , um dos organizadores da 'Flotilha para Gaza', permanece detido em Israel após a interceptação de mais de vinte embarcações em águas internacionais, próximas a Creta.

A operação, conduzida por Israel, resultou na detenção de militantes que buscavam romper o bloqueio à Faixa de Gaza e entregar ajuda humanitária, onde o acesso é severamente restrito. Ávila é suspeito de 'atividades ilegais' pelo governo israelense e está sendo interrogado. Mais de 170 ativistas foram liberados na Grécia, mas ele e o espanhol Saif Abu Keshek, ligado à Conferência para os Palestinos no Exterior (PCPA), permanecem sob custódia.

A PCPA é acusada por Israel e pelos Estados Unidos de ter vínculos com o Hamas, grupo que controla Gaza. A prisão, descrita por Israel como 'pacífica', ocorreu a uma distância considerável da costa israelense, em águas internacionais. A ação gerou forte reação internacional, com países como Espanha, Itália, Turquia e Paquistão denunciando 'violações flagrantes do direito internacional'.

O governo espanhol, em particular, expressou sua 'mais enérgica condenação' e exigiu a libertação imediata de seu cidadão, Saif Abu Keshek, prometendo assistência consular. Relatos e vídeos divulgados pela flotilha mostram ativistas feridos, com marcas de agressão, o que levou a denúncias de violência por parte dos detidos. O Hamas também condenou as supostas agressões e incentivou a continuidade dos esforços para romper o bloqueio de Gaza.

Cerca de trinta participantes da flotilha receberam atendimento médico na Grécia após serem libertados. Thiago Ávila, além de ativista, é economista e pesquisador com histórico de atuação em causas sociais, ambientais e humanitárias. Ele é membro de redes internacionais de solidariedade e já participou de diversas missões em defesa dos direitos humanos, incluindo ações relacionadas à Palestina. Na 'Flotilha para Gaza', Ávila desempenhou um papel crucial na organização e coordenação da participação latino-americana.

A situação levanta questões sobre o direito internacional, a liberdade de navegação e o acesso humanitário à Faixa de Gaza, que enfrenta uma grave crise humanitária. A RFI, rádio francesa e agência de notícias, cobriu amplamente o incidente, destacando a complexidade do conflito e as reações internacionais. O caso continua a gerar debates sobre a política israelense em relação a Gaza e a atuação de ativistas internacionais na região

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