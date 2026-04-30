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Atividade industrial da China supera expectativas, enquanto governo brasileiro enfrenta derrota no Senado e alta nos preços do combustível

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Atividade industrial da China supera expectativas, enquanto governo brasileiro enfrenta derrota no Senado e alta nos preços do combustível
ChinaAtividade IndustrialSenado
📆4/30/2026 3:28 AM
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A China mantém crescimento industrial apesar de pressões globais, enquanto o Brasil lida com uma derrota política no Senado e o aumento dos preços do combustível, reflexo do conflito no Oriente Médio.

A atividade industrial da China registrou um leve recuo de março para abril, mas permaneceu acima das expectativas do mercado. Segundo dados recentes, o setor manteve um ritmo de expansão, apesar das pressões econômicas globais, incluindo a alta nos preços da energia e os impactos do conflito no Oriente Médio.

Analistas destacam que a resiliência da indústria chinesa reflete a capacidade do país de adaptar-se a desafios externos, mesmo em um cenário de incertezas geopolíticas. No entanto, especialistas alertam para a necessidade de monitorar os efeitos prolongados dessas tensões no crescimento econômico a longo prazo. No cenário político brasileiro, o advogado-geral da União, Carlos Messias, aceitou a derrota no Senado, mas expressou descontentamento com o que chamou de 'desconstrução de imagem' durante o processo.

Em declarações à imprensa, Messias afirmou que a vida é composta de vitórias e derrotas e que o Senado é soberano em suas decisões. Ele agradeceu os votos recebidos e destacou a importância de saber lidar com ambos os resultados. A derrota representa um revés histórico para o governo Lula, que precisava de pelo menos 41 votos favoráveis para aprovar a indicação de Messias.

O resultado expôs fragilidades na articulação política do Palácio do Planalto, que agora busca entender as brechas e redefinir sua relação com o presidente do Senado, que atuou ativamente contra a aprovação do AGU. Em outro tópico relevante, o preço do combustível no Brasil dobrou em comparação com os níveis anteriores ao início do conflito no Oriente Médio. O aumento mensal recente agravou a situação, impactando diretamente o bolso dos consumidores e pressionando ainda mais a inflação.

O governo enfrenta desafios para conter os efeitos da alta dos preços, que já vinham sendo sentidos desde o início do conflito. Especialistas em economia apontam que a escalada dos custos energéticos globais, combinada com a instabilidade geopolítica, pode prolongar a pressão sobre os preços internos, exigindo medidas mais robustas de controle e estabilização.

Enquanto isso, o Palácio do Planalto se reúne com aliados para avaliar estratégias de recuperação política após a derrota no Senado, buscando reverter a maré de descontentamento e fortalecer sua base de apoio

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