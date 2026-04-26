Atirador do Jantar da Casa Branca Tinha Manifesto Anti-Governo e Familiares Alertaram a Polícia

Um homem que tentou ultrapassar a segurança no jantar de correspondentes da Casa Branca havia escrito um manifesto expressando intenção de atacar autoridades. Sua família alertou a polícia antes do incidente.

O incidente ocorrido durante o jantar de correspondentes da Casa Branca no sábado, envolvendo um indivíduo que tentou ultrapassar um posto de segurança , revelou detalhes alarmantes sobre a premeditação e as motivações do suposto atirador, Cole Tomas Allen.

Investigadores descobriram que Allen havia elaborado um manifesto detalhado, no qual expressava explicitamente a intenção de atacar figuras de autoridade governamental. A informação crucial sobre a existência desse manifesto foi fornecida pela própria família de Allen, que, preocupada com o conteúdo radical do documento, contatou as autoridades policiais momentos antes da tentativa de invasão.

O irmão do suspeito, Cole Tomas Allen, foi quem inicialmente alertou o Departamento de Polícia de New London, em Connecticut, informando sobre o manifesto que havia sido enviado aos familiares pouco antes do incidente. A Casa Branca confirmou que a família agiu prontamente, buscando a intervenção policial antes que Allen pudesse concretizar seus planos.

O presidente Donald Trump comentou sobre o ocorrido em entrevista à Fox News no domingo, expressando um certo grau de frustração pela demora na comunicação das informações. Ele afirmou ter ouvido falar sobre a situação em New London e manifestou o desejo de ter sido informado mais cedo.

No entanto, Trump também elogiou a atuação do Serviço Secreto, descrevendo-a como excepcional e destacando a rapidez com que os agentes impediram Allen de prosseguir com seu ataque. O presidente ressaltou a presença de um grupo seleto de pessoas no evento e enfatizou a força demonstrada por todos os envolvidos, especialmente pelo Serviço Secreto.

As investigações subsequentes revelaram que o Serviço Secreto e a Polícia do Condado de Montgomery realizaram entrevistas com a irmã de Allen em sua residência em Rockville, Maryland. Durante o depoimento, a irmã relatou que seu irmão frequentemente fazia declarações extremistas e que sua retórica indicava um plano para “fazer alguma coisa”. Ela também confirmou que Allen havia adquirido duas pistolas e uma espingarda na CAP Tactical Firearms, armazenando-as na casa dos pais sem o conhecimento deles.

A irmã descreveu que Allen era um frequentador assíduo de um estande de tiro, onde praticava regularmente com suas armas, e que ele era membro de um grupo conhecido como “The Wide Awakes”. Além disso, ela mencionou que o atirador havia participado de um protesto anti-Trump chamado “No Kings” na Califórnia, demonstrando seu engajamento em atividades políticas e sua oposição ao governo Trump.

A análise das contas de Allen nas redes sociais revelou um padrão consistente de retórica anti-Trump e anticristã, reforçando a compreensão das motivações por trás de suas ações. A Casa Branca divulgou que o manifesto e as postagens nas redes sociais indicavam um profundo ressentimento em relação ao governo e uma visão de mundo radical. A descoberta do manifesto e a rápida ação da família foram cruciais para evitar um potencial desastre durante o jantar de correspondentes da Casa Branca.

As autoridades continuam a investigar o caso, buscando entender completamente as motivações de Allen e identificar possíveis cúmplices. A segurança do evento foi reforçada após o incidente, e medidas adicionais estão sendo implementadas para garantir a proteção de figuras públicas e eventos futuros. A Casa Branca enfatizou a importância da colaboração entre as agências de segurança e a população para prevenir ataques e proteger a segurança nacional.

O caso de Cole Tomas Allen serve como um alerta sobre os perigos do extremismo e a necessidade de vigilância constante para identificar e neutralizar ameaças potenciais. A investigação continua em andamento, com as autoridades buscando esclarecer todos os aspectos do incidente e garantir que medidas preventivas sejam tomadas para evitar que situações semelhantes ocorram no futuro.

A rápida resposta do Serviço Secreto e a colaboração da família de Allen foram fundamentais para evitar um resultado trágico, mas o caso destaca a importância de abordar as causas subjacentes do extremismo e promover o diálogo e a compreensão





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