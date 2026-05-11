Athletico-PR estaciona, Vasco volta à vitória

O Vasco venceu o Athletico-PR por 1 a 0, com gol de Thiago Mendes, e alcançou os 20 pontos no Campeonato Brasileiro. As duas equipes agora se enfrentam na Copa do Brasil, com Vasco na estreia e Athletico-PR no jogo seguinte.

O Vasco venceu o Athletico-PR por 1 a 0 neste domingo em jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro . Em São Januário, Thiago Mendes fez o gol da vitória ainda no primeiro tempo.

Com isso, o Vasco voltou a vencer depois de duas rodadas e chegou a 20 pontos, pulando para a oitava posição na tabela. Já o Athletico-PR estacionou nos 23 pontos e na quinta posição. Próximos jogos As duas equipes agora viram a chave para a Copa do Brasil. O Vasco enfrenta o Paysandu na próxima quarta-feira às 19h (de Brasília).

No jogo de ida, o Cruzmaltino venceu por 2 a 0 e pode perder por até um gol de diferença para avançar de fase. Já o Athletico-PR entra em campo na quinta contra o Atlético-GO às 19h (de Brasília). Na primeira partida, as equipes não saíram do 0 a 0, portanto, precisam de uma vitória por qualquer placar para garantir a classificação





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