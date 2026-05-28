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Athletico-PR e Mirassol se enfrentam em duelo inédito na Série A com objetivos opostos

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Athletico-PR e Mirassol se enfrentam em duelo inédito na Série A com objetivos opostos
Athletico-PRMirassolBrasileirão
📆5/28/2026 7:24 PM
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Furacão busca manter vaga no G-4 antes da pausa da Copa do Mundo, enquanto Leão Caipira tenta escapar da zona de rebaixamento. Confronto na Arena da Baixada reúne tradição contra ascensão meteórica.

O Athletico-PR encerrou a 17ª rodada do Brasileirão na quarta posição, com 27 pontos, após vencer o Remo por 2 a 1 em Belém. A equipe comandada por Odair Hellmann vive seu melhor momento na temporada, apresentando maior regularidade nas últimas semanas, em grande parte impulsionada pela fase de Kevin Viveros .

O atacante colombiano é o artilheiro da competição e se tornou a principal referência ofensiva do Furacão neste primeiro turno. A Arena da Baixada tem sido um fator crucial para o sucesso do Athletico, que construiu vitórias convincentes em casa contra Botafogo, Vitória, Cruzeiro e Chapecoense. O time sustenta um modelo de jogo intenso, baseado em pressão alta e exploração dos lados do campo, transformando o estádio em uma das fortalezas mais difíceis do campeonato.

A última rodada antes da pausa para a Copa do Mundo confere peso estratégico ao confronto. Uma vitória mantém o Athletico no G-4 durante todo o período de interrupção e amplia a vantagem sobre concorrentes diretos pela vaga na Libertadores de 2027. Por isso, espera-se um Furacão agressivo desde o início, sem espaço para postura conservadora contra um adversário que luta na parte inferior da tabela.

O Mirassol, por sua vez, chega a Curitiba com um cenário dividido entre euforia continental e preocupação nacional. Clube paulista, sob o comando de Rafael Guanaes, garantiu classificação histórica às oitavas da Libertadores ao liderar um grupo复杂 com LDU e Lanús. A vitória sobre o Always Ready confirmou a vaga com uma rodada de antecedência, consolidando uma das campanhas mais surpreendentes do futebol sul-americano em 2026.

No entanto, a realidade no Brasileirão é muito mais complicada. O Leão Caipira ocupa o 18º lugar, com apenas 16 pontos em 16 jogos, e convive com forte instabilidade, especialmente como visitante. A vitória por 1 a 0 sobre o Fluminense trouxe alívio momentâneo, mas não tirou o time da zona de rebaixamento, mantendo a pressão por resultados antes da pausa de junho. Além da situação na tabela, o desgaste físico é um problema sério para Rafael Guanaes.

O Mirassol acumula uma sequência pesada de partidas entre Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão desde o início de maio, o que ampliou o desgaste do elenco e aumentou o número de ausências. O treinador chegará a Curitiba sem peças importantes e precisará administrar limitações físicas e táticas em uma das partidas mais exigentes da equipe neste primeiro semestre. Este será o primeiro confronto entre Athletico-PR e Mirassol na história da Série A do Campeonato Brasileiro.

O Mirassol chegou recentemente à elite, estreando em 2025 após o acesso conquistado na Série B de 2024, enquanto o Furacão retornou rapidamente após disputar a segunda divisão em 2024. O duelo na Arena da Baixada marca um encontro inédito entre trajetórias muito diferentes no futebol brasileiro recente. O histórico direto é curto e remete à Série B de 2023, quando ambos dividiram a competição.

Naquela temporada, o Athletico-PR terminou como vice-líder com 65 pontos e garantiu o retorno à elite, enquanto o Mirassol encerrou na sexta posição, a um ponto do acesso. Não houve confrontos na Série A até agora, o que adiciona um caráter totalmente novo ao jogo deste sábado. A diferença de tradição torna o encontro ainda mais simbólico. O Athletico-PR chega sustentado por uma trajetória consolidada, incluindo títulos nacionais e campanhas frequentes em competições continentais.

O Mirassol representa uma das ascensões mais improváveis do cenário recente: em apenas seis anos, saiu do título da Série D em 2020 para alcançar as oitavas da Libertadores em 2026, consolidando uma das histórias mais rápidas de crescimento no país. Para este confronto, Odair Hellmann terá quatro ausências confirmadas. A principal é a de Juan Camilo Portilla, liberado para integrar a Seleção Colombiana na preparação para a Copa do Mundo.

O volante, que fazia parte do projeto do clube desde sua chegada no início de 2026 para maior visibilidade internacional, será um desfalque importante no meio-campo do Furacão nesta última rodada antes da pausa do calendário

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