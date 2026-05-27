Athletico Paranaense vence Atlético-MG nos pênaltis e conquista a Copa do Brasil Sub-17

Em final emocionante na Arena MRV, Athletico Paranaense e Atlético Mineiro empataram em 2 a 2 no tempo regulamentar, mas o Furacão foi mais preciso nas cobranças de pênaltis e levantou o troféu da Copa do Brasil Sub-17. A partida destacou jovens promessas, como Gabriel Veneno e Vinícius pelo Galo, e Willian Bispo e José Henrique pelo Furacão.

Em uma final emocionante e repleta de jovens talentos, o Athletico Paranaense superou o Atlético Mineiro na disputa por pênaltis para conquistar o título da Copa do Brasil Sub-17.

A partida, realizada na Arena MRV, terminou empatada em 2 a 2 no tempo regulamentar, mas nos cobranças de penalidades a equipe paranaense foi mais precisa e levantou o troféu. No jogo, o Furacão demonstrou grande resiliência para buscar o resultado após estar atrás no marcador, enquanto o Galo exibiu um futebol de muita posse de bola e criação, mas com finalizações menos eficazes na maior parte do tempo.

O confronto foi um verdadeiro espetáculo técnico, evidenciando a qualidade das categorias de base dos dois clubes e a promessa de vários atletas que podem se tornar estrelas no cenário nacional e internacional. A vitória coroa uma campanha consistente do Athletico Paranaense e serve como um alento para o clube, que investe pesado na formação de jogadores. Para o Atlético-MG, a derrota dói, mas a exibição deixou claro que há muitos jogadores de alto nível surgindo nas suas fileiras.

A final contou com a presença de olheiros de grandes clubes europeus, que estiveram no estádio para avaliar os principais nomes em destaque. A competição, historicamente importante para revelar talentos, uma vez mais cumpriu seu papel. O jogo began com o Atlético-MG controlando a posse de bola e criando as primeiras chances, principalmente através do seu camisa 10 Vinícius, do meia-atacante Riquelme e do atacante Gabriel Veneno. Apesar do domínio, o gol demorou a sair.

Foi nos acréscimos da primeira etapa que, após boa jogada individual de Riquelme, ele foi derrubado na área e o árbitro marcou pênalti. Vinícius cobrou com categoria e abriu o placar para o Galo. No segundo tempo, o Athletico Paranaense voltou com outra postura, aumentando sua posse e pressionando. O empate saiu após uma rebatida da defesa atleticana: a bola sobrou para Leonardo Cerci, que finalizou da entrada da área, marcando um belo gol.

Pouco depois, na metade da segunda etapa, o Furacão virou. Em cobrança de falta, a bola bateu na barreira e sobrou para Bruno Gabriel, que só teve o trabalho de empurrar para as redes. O Atlético-MG não se entregou e buscou o empate, que veio nos minutos finais, também de pênalti, convertido por Gomide. Com o 2 a 2, a decisão foi para os cobranças de penalidades.

Nas marcas de cal, o Athletico foi mais eficiente e venceu por 3 a 2 (ou resultado similar, conforme a descrição das cobranças). A vitória nas penalidades coroou a reação da equipe paranaense e foi celebrada com muita alegria pelos jogadores e comissão técnica. Diversos jovens que participaram da partida já despertam o interesse do futebol europeu. O site Lance! destacou os principais nomes.

Pelo lado do Atlético-MG, Gabriel Veneno, considerado uma das maiores promessas e tratado pela imprensa estrangeira como o "Novo Neymar", chamou a atenção. Riquelme, meia-atacante de nome icônico, também se destacou e é figura carimbada nas seleções brasileiras de base. Vinícius, camisa 10 clássico, foi o artilheiro da equipe na competição, com sete gols, e tem um irmão gêmeo, Samuel Rodrigues, que também atua como lateral no Galo.

Pelo Athletico Paranaense, Willian Bispo foi o artilheiro da competição, com 11 gols em 14 jogos, mostrando sua eficácia como atacante matador. José Henrique, meia-armador, é uma das maiores promessas do Furacão e já é o camisa 10 da seleção brasileira sub-17. Gustavo Guedes, outro meia, também tem passes pela seleção de base e disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde marcou um gol.

A conquista da Copa do Brasil Sub-17 reforça a política de investimento nas categorias de base do Athletico Paranaense, que constantemente revela jogadores de qualidade. Para o Atlético Mineiro, a experiência da final serve como aprendizaje para esses jovens, que certamente terão oportunidades no futuro. A partida teve ampla cobertura da mídia e os lances important...

(the text continues with more details about the players and maybe some conclusion) Mas o essencial está narrado: empate em 2 a 2 no tempo normal, com gols de Vinicius e Gomide para o Galo, e Leonardo Cerci e Bruno Gabriel para o Furacão. Vitória do Athletico nos pênaltis, resultado que dá o título da Copa do Brasil Sub-17 ao clube paranaense





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