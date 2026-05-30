Athletic Club MG x Fortaleza: um jogo de futebol intenso

O Athletic Club MG enfrentou o Fortaleza em um jogo de futebol intenso, com várias oportunidades de marcar gols. Dixon Vera sofreu uma falta no campo adversário, mas Welliton não conseguiu aproveitar a oportunidade.

O Athletic Club MG enfrentou o Fortaleza em um jogo de futebol intenso. Dixon Vera sofreu uma falta no campo adversário, mas Welliton não conseguiu aproveitar a oportunidade.

Emanuel Brítez havia dado uma assistência para Welliton, mas a finalização foi bloqueada por Rodriguinho. Juan Miritello também tentou uma finalização, mas foi defendida pelo goleiro. Enquanto isso, Max sofreu uma falta na lateral direita e o Athletic Club MG perdeu a oportunidade de marcar um gol. Diogo Batista tentou um passe em profundidade que encontrou Max em posição irregular, mas Gabriel Fuentes foi impedido de avançar.

Gabriel Fuentes sofreu uma falta no campo defensivo e o escanteio foi cedido para o Athletic Club MG. Gian Cabezas finalizou com o pé esquerdo de um ângulo difícil, mas a bola passou um pouco longe à direita. Welliton sofreu uma falta no campo adversário e a oportunidade foi perdida. Juan Miritello também perdeu a oportunidade de marcar um gol de cabeça.

Diogo Batista cometeu uma falta e Max perdeu a oportunidade de marcar um gol. Gian Cabezas finalizou novamente, mas a bola foi bloqueada. O jogo foi intenso e ambos times tiveram chances de marcar gols





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