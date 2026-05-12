Athletes mourn the death of Brandon Clarke, 29, player at Memphis Grizzlies and Priority Sports

Brandon Clarke, 29, athlete at Memphis Grizzlies and agency Priority Sports, was tragically killed. The media outlets and organizations released official statements condemning his death. Multiple news apologues expressed grief over Clarke's passing.

Brandon Clarke , jogador do Memphis Grizzlies , faleceu aos 29 anos, e a morte foi anunciada pela franquia e por sua agencia, Priority Sports , na tarde desta terça-feira (12).

A causa ainda não foi divulgada.

'Estamos devastados pela trágica perda de Brandon Clarke. Brandon foi um companheiro de equipe extraordinário e uma pessoa ainda melhor, cujo impacto na organização e na comunidade de Memphis jamais será esquecido.

', escreveu o Memphis Grizzlies nas redes sociais. As palavras foram pronunciadas pela agencia, Priority Sports, 'Estamos todos profundamente devastados com o falecimento de Brandon Clarke. Ele era muito querido por todos nós aqui e por todas as pessoas cujas vidas ele tocou. Era uma alma extremamente gentil, sempre o primeiro a estar ao lado de todos os seus amigos e familiares.

Nossos corações estão despedaçados ao pensar em sua mãe, Whitney, em toda a sua família e em todos os seus amigos e companheiros de equipe. Do ensino médio à San Jose State, passando pela Gonzaga e pelos Grizzlies, Brandon marcou a vida de todos que fizeram parte dela. Todos amavam o BC porque ele estava sempre presente como o amigo mais solidário que se poderia imaginar. Ele era único na alegria que trazia a todos em sua vida.

É simplesmente impossível expressar em palavras o quanto sentiremos sua falta.

', finalizou a agencia. Em pouco mais de sete anos na NBA, Brandon Clarke teve médias de 10.2 pontos, 5.5 rebotes e 1.3 assistências em 309 jogos





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