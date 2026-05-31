Athleta lança coleção exclusiva de camisas em homenagem a Pelé com participação da filha Flávia Arantes

Marca Athleta, em parceria com NR Sports, apresenta linha de camisas performance e casual inspirada no tricampeão mundial Pelé. A coleção, que inclui versões masculina, feminina e infantil, traz o número 10 e o gesto do soco no ar, além de tecnologia Dry On e selo de autenticidade, e conta com Flávia Arantes do Nascimento no filme publicitário.

O maior ícone do futebol mundial, único tricampeão da Copa do Mundo, teve seu legado eternizado em uma coleção exclusiva de camisas desenvolvida pela marca Athleta em parceria com a NR Sports.

A iniciativa contou com a participação direta de Flávia Arantes do Nascimento, filha de Pelé, que protagoniza o filme publicitário de lançamento, simbolizando a continuidade do legado do Rei do Futebol para as novas gerações. A campanha, que será divulgada no novo canal de negócios esportivos da Lance, busca conectar a memória afetiva dos torcedores com a identidade da marca, oferecendo peças que unem alta performance, lifestyle e a história inconfundível de Pelé.

A coleção foi estruturada em duas linhas principais: performance e performance casual, ambas disponíveis nas versões masculina, feminina e infantil. Cada peça traz o tradicional número 10 em destaque, além da silhueta do icônico soco no ar, gesto que se tornou símbolo visual da campanha. Os tecidos empregam tecnologia avançada, como o Dry On, que garante melhor absorção de suor e maior conforto durante a prática esportiva.

Já a linha casual aposta em design urbano, adaptando elementos da história dos Mundiais a tendências contemporâneas da moda esportiva, o que a coloca como alvo de colecionadores e amantes do estilo streetwear. Para reforçar a exclusividade, as camisas apresentam acabamentos personalizados, patches especiais e um selo de autenticidade que permite rastrear a origem de cada peça.

Essa estratégia reforça a posição da Athleta no mercado de material esportivo, ao resgatar sua própria história ao lado do atleta mais reverenciado do século XX. A campanha pretende transitar entre nostalgia e modernidade, unindo passado, presente e futuro em um único produto que celebra a trajetória vitoriosa de Pelé nos Mundiais, ao mesmo tempo em que oferece tecnologia de ponta para o atleta atual.

O lançamento vem no momento em que a marca busca ampliar sua relevância cultural, conectando o universo do futebol arte a uma nova geração de consumidores que valorizam tanto a performance quanto a identidade histórica do esporte





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