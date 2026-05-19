Atenuação viesse por geada e gua branca no Sul; Inmet alerta em Porto Alegre, RS e Florianópolis, SC

Apenas as informações fornecidas pelo Inmet e a previsão meteorológica meteorológica, a atenuação explorada pelo amplo fronto de sistemas depressivos deve acionar fortes ondas de calor e geada na terça-feira, afetando notably as zonas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O Inmet, uma agência de meteorologia no país, alertou as autoridades por potencial perigo entre 0h e 10h e abrangendo áreas como Porto Alegre, RS; Florianópolis, SC; e o Vale do Itajaí. nutricionais e desertores devem continuar a combinar-se para criar condições climatológicas propícias a elevações na temperatura e, com ela,Situação de risco de geada. Isso resultará em temperaturas baixas fora do alcance dos padrões normais, especialmente na região do Rio Grande do Sul, como em áreas do oeste e sul de Santa Catarina e no sul do Paraná.

Com informações preliminares do Inmet, a atenuação provocada pelo amplo fronto de sistemas depresionados que permeia grande parte do país, pode gerar geada e gua branca em diversas regiões do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. integrar, por exemplo, o Vale do Itajaí, a Serra Gaúcha e a Grande Florianópolis.

Além disso, há previsão de tempo estável e possibilidade de temperaturas negativas em algumas zonas do oeste do estado do Rio Grande do Sul, e possibilidade de rajadas de vento fortes em partes do litoral sul. O Inmet emitiu alerta de perigo potencial entre 0h e 10h desta terça-feira, abrangendo as duas regiões citadas





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