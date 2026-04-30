A cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, foi atacada por drones russos pela segunda vez esta semana, causando ferimentos em pelo menos 18 pessoas e danos significativos a edifícios residenciais e infraestrutura.

A cidade de Odessa , localizada no sul da Ucrânia , foi novamente alvo de intensos ataques aéreos russos, marcando o segundo incidente desta semana e resultando em um número crescente de feridos.

As autoridades locais confirmaram que pelo menos 18 pessoas ficaram feridas nos ataques desta quinta-feira, 30 de maio, com a possibilidade de que esse número aumente à medida que as equipes de resgate continuam a avaliar a extensão dos danos e a procurar por possíveis vítimas presas sob os escombros. O distrito central de Prymorskyi foi o mais afetado, com prédios residenciais sofrendo danos significativos.

Serhiy Lysak, chefe da administração militar local, detalhou que os ataques desencadearam grandes incêndios nos andares superiores e em telhados de edifícios, que foram prontamente controlados pelos bombeiros e equipes de emergência. A rápida resposta das equipes de combate a incêndio foi crucial para evitar que as chamas se propagassem e causassem ainda mais destruição.

A situação em Odessa reflete a escalada contínua da violência na Ucrânia, com ataques russos se tornando cada vez mais frequentes e intensos, especialmente em áreas estratégicas como portos e centros urbanos. A cidade de Odessa, um importante centro portuário no Mar Negro e um ponto crucial para as exportações ucranianas, tem sido consistentemente visada por Moscou ao longo dos mais de quatro anos de conflito, demonstrando a importância estratégica da região para ambos os lados.

O ataque de segunda-feira, 27 de maio, já havia deixado pelo menos 14 pessoas feridas, evidenciando a persistência dos ataques russos contra a cidade. A Força Aérea da Ucrânia informou que, desde a última quarta-feira, a Rússia lançou um ataque massivo contra o país, utilizando pelo menos um míssil balístico e 206 drones. A defesa aérea ucraniana conseguiu interceptar e neutralizar 172 drones, demonstrando a eficácia dos sistemas de defesa aéreos fornecidos por parceiros internacionais.

No entanto, apesar dos esforços de defesa, um míssil e 32 drones conseguiram atingir 22 locais diferentes em todo o território ucraniano, causando danos a infraestruturas civis e militares. Entre os feridos, um jovem de 17 anos está incluído, e dois indivíduos encontram-se em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), recebendo cuidados médicos intensivos.

Os ataques também causaram danos significativos a edifícios públicos e comerciais, incluindo um prédio de jardim de infância, um shopping center, um hotel e edifícios administrativos. As imagens divulgadas por Lysak mostram a devastação causada pelos ataques, com prédios em chamas e densas nuvens de fumaça pairando sobre a cidade. Dezenas de ônibus e carros foram destruídos ou danificados em vários estacionamentos, dificultando ainda mais a mobilidade e o transporte na região.

Além dos ataques no distrito central, foram registrados incidentes em outros distritos, com ataques a instalações de infraestrutura, armazéns e uma cooperativa de oficinas mecânicas, indicando a amplitude e a diversidade dos alvos russos. A situação em Odessa é um reflexo da crise humanitária em curso na Ucrânia, com milhões de pessoas deslocadas de suas casas e enfrentando dificuldades extremas.

Os ataques russos não apenas causam destruição física, mas também têm um impacto profundo na vida cotidiana dos ucranianos, interrompendo o acesso a serviços essenciais como água, eletricidade e cuidados de saúde. A comunidade internacional tem condenado veementemente os ataques russos e tem fornecido assistência humanitária e militar à Ucrânia.

No entanto, a escalada contínua da violência levanta sérias preocupações sobre o futuro do país e a possibilidade de uma escalada ainda maior do conflito. A necessidade de uma solução diplomática para a crise ucraniana é cada vez mais urgente, a fim de evitar mais sofrimento e destruição. A Ucrânia continua a apelar à comunidade internacional por mais apoio, incluindo sistemas de defesa aérea mais avançados, para proteger sua população e sua infraestrutura crítica.

A resiliência do povo ucraniano tem sido notável diante da adversidade, mas a situação permanece extremamente precária e exige uma resposta coordenada e eficaz da comunidade internacional. A reconstrução de Odessa e de outras cidades ucranianas devastadas pela guerra exigirá um esforço massivo e um compromisso de longo prazo por parte de parceiros internacionais.

A situação demográfica da Ucrânia, com o aumento de viúvas e órfãos, é um dos resultados trágicos da guerra, e a recuperação do país exigirá um investimento significativo em programas de apoio social e psicológico





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