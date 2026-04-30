Head Topics

Ataques russos em Odessa ferem pelo menos 18 pessoas

Internacional News

Ataques russos em Odessa ferem pelo menos 18 pessoas
UcrâniaOdessaRússia
📆4/30/2026 1:14 PM
📰CNNBrasil
224 sec. here / 10 min. at publisher
📊News: 110% · Publisher: 97%

A cidade de Odessa, no sul da Ucrânia, foi atacada por drones russos pela segunda vez esta semana, causando ferimentos em pelo menos 18 pessoas e danos significativos a edifícios residenciais e infraestrutura.

A cidade de Odessa , localizada no sul da Ucrânia , foi novamente alvo de intensos ataques aéreos russos, marcando o segundo incidente desta semana e resultando em um número crescente de feridos.

As autoridades locais confirmaram que pelo menos 18 pessoas ficaram feridas nos ataques desta quinta-feira, 30 de maio, com a possibilidade de que esse número aumente à medida que as equipes de resgate continuam a avaliar a extensão dos danos e a procurar por possíveis vítimas presas sob os escombros. O distrito central de Prymorskyi foi o mais afetado, com prédios residenciais sofrendo danos significativos.

Serhiy Lysak, chefe da administração militar local, detalhou que os ataques desencadearam grandes incêndios nos andares superiores e em telhados de edifícios, que foram prontamente controlados pelos bombeiros e equipes de emergência. A rápida resposta das equipes de combate a incêndio foi crucial para evitar que as chamas se propagassem e causassem ainda mais destruição.

A situação em Odessa reflete a escalada contínua da violência na Ucrânia, com ataques russos se tornando cada vez mais frequentes e intensos, especialmente em áreas estratégicas como portos e centros urbanos. A cidade de Odessa, um importante centro portuário no Mar Negro e um ponto crucial para as exportações ucranianas, tem sido consistentemente visada por Moscou ao longo dos mais de quatro anos de conflito, demonstrando a importância estratégica da região para ambos os lados.

O ataque de segunda-feira, 27 de maio, já havia deixado pelo menos 14 pessoas feridas, evidenciando a persistência dos ataques russos contra a cidade. A Força Aérea da Ucrânia informou que, desde a última quarta-feira, a Rússia lançou um ataque massivo contra o país, utilizando pelo menos um míssil balístico e 206 drones. A defesa aérea ucraniana conseguiu interceptar e neutralizar 172 drones, demonstrando a eficácia dos sistemas de defesa aéreos fornecidos por parceiros internacionais.

No entanto, apesar dos esforços de defesa, um míssil e 32 drones conseguiram atingir 22 locais diferentes em todo o território ucraniano, causando danos a infraestruturas civis e militares. Entre os feridos, um jovem de 17 anos está incluído, e dois indivíduos encontram-se em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), recebendo cuidados médicos intensivos.

Os ataques também causaram danos significativos a edifícios públicos e comerciais, incluindo um prédio de jardim de infância, um shopping center, um hotel e edifícios administrativos. As imagens divulgadas por Lysak mostram a devastação causada pelos ataques, com prédios em chamas e densas nuvens de fumaça pairando sobre a cidade. Dezenas de ônibus e carros foram destruídos ou danificados em vários estacionamentos, dificultando ainda mais a mobilidade e o transporte na região.

Além dos ataques no distrito central, foram registrados incidentes em outros distritos, com ataques a instalações de infraestrutura, armazéns e uma cooperativa de oficinas mecânicas, indicando a amplitude e a diversidade dos alvos russos. A situação em Odessa é um reflexo da crise humanitária em curso na Ucrânia, com milhões de pessoas deslocadas de suas casas e enfrentando dificuldades extremas.

Os ataques russos não apenas causam destruição física, mas também têm um impacto profundo na vida cotidiana dos ucranianos, interrompendo o acesso a serviços essenciais como água, eletricidade e cuidados de saúde. A comunidade internacional tem condenado veementemente os ataques russos e tem fornecido assistência humanitária e militar à Ucrânia.

No entanto, a escalada contínua da violência levanta sérias preocupações sobre o futuro do país e a possibilidade de uma escalada ainda maior do conflito. A necessidade de uma solução diplomática para a crise ucraniana é cada vez mais urgente, a fim de evitar mais sofrimento e destruição. A Ucrânia continua a apelar à comunidade internacional por mais apoio, incluindo sistemas de defesa aérea mais avançados, para proteger sua população e sua infraestrutura crítica.

A resiliência do povo ucraniano tem sido notável diante da adversidade, mas a situação permanece extremamente precária e exige uma resposta coordenada e eficaz da comunidade internacional. A reconstrução de Odessa e de outras cidades ucranianas devastadas pela guerra exigirá um esforço massivo e um compromisso de longo prazo por parte de parceiros internacionais.

A situação demográfica da Ucrânia, com o aumento de viúvas e órfãos, é um dos resultados trágicos da guerra, e a recuperação do país exigirá um investimento significativo em programas de apoio social e psicológico

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

CNNBrasil /  🏆 2. in BR

Ucrânia Odessa Rússia Ataque Drones

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vídeo: ataques da Ucrânia deixam três mortos e causam incêndio em refinaria na RússiaVídeo: ataques da Ucrânia deixam três mortos e causam incêndio em refinaria na RússiaEpisódio marca o terceiro ataque a porto do Mar Negro em menos de duas semanas; Kiev visa reduzir exportações de petróleo russas
Read more »

Líderes do Golfo se reúnem para discutir ataques iranianosLíderes do Golfo se reúnem para discutir ataques iranianosSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Influenciadora Trans Rainha Matos Revela Medo de Usar Banheiros Femininos Após Ataques TransfóbicosInfluenciadora Trans Rainha Matos Revela Medo de Usar Banheiros Femininos Após Ataques TransfóbicosRainha Matos, influenciadora digital, compartilhou sua experiência com ataques transfóbicos e o medo que sente ao usar banheiros femininos, destacando a necessidade de combater a discriminação e garantir espaços seguros para a população trans.
Read more »

'Virginia von Richthofen' e 'Bicheira de Goiás': Luana Piovani coleciona ataques contra a influenciadora'Virginia von Richthofen' e 'Bicheira de Goiás': Luana Piovani coleciona ataques contra a influenciadoraBriga entre as duas está movimentado o noticiário de celebridades nas últimas horas; veja a cronologia
Read more »

Fora da Superliga, jogadora do Osasco registra BO após ataques virtuaisFora da Superliga, jogadora do Osasco registra BO após ataques virtuaisFora da Superliga, a jogadora do Osasco recebeu ataques virtuais de ódio e tomou medidas legais contra o autor das mensagens
Read more »

Moraes denuncia uso de ataques ao STF como 'escalada eleitoral' por políticosMoraes denuncia uso de ataques ao STF como 'escalada eleitoral' por políticosMinistro Alexandre de Moraes critica a exploração de embates públicos e ofensas verbais por políticos como estratégia para ganhar visibilidade e votos nas eleições deste ano. A declaração veio durante análise de queixa-crime entre deputados goianos.
Read more »



Render Time: 2026-04-30 16:14:21